Мегаскандал и развод по холивудски, нос съдбата отново ги събра

© Достатъчно голям ли е Лондон за Брад Пит и Анджелина Джоли ? Предстои да разберем.



Продуцентската компания на Пит, Plan B, обяви планове за разширяване във Великобритания, като 61-годишният Пит открива офис в Лондон, разкрива Radar Online. Това означава, че носителят на "Оскар“ ще се премести да живее в един град с бившата си изгора.



От години 50-годишната Джоли е решена да се премести в Лондон.



"Тя само чакаше да се разрешат въпросите с развода и попечителството и Нокс и Вивиан да навършат 18 години“, твърди източник за близнаците на бившата двойка, които ще навършат пълнолетие следващия юли.



"Сега Брад и Анджи са на път към сблъсък. Освен ако Джоли не преосмисли плановете си“, добави източникът.



