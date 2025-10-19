ЗАРЕЖДАНЕ...
|Меди: Срамувал съм се от произхода ми заради тази група хора, които не държат да се образоват
Меди разказва за детството си, белязано от предразсъдъци и етикети.
"Когато растеш с предубеждения в хората – ‘този ще се върне там, откъдето е дошъл’, ‘този не става за нищо’ – в теб се заражда чувство, че трябва да им докажеш“, казва той.
Изпълнителят говори открито за дискриминацията, с която се е сблъсквал:
"Хората, които определят някого по цвета на кожата му, по етноса или сексуалната ориентация, показват колко са глупави.“
Меди обаче подчертава, че не иска да бъде възприеман като говорител на малцинствата:
"Не искам да съм адвокат на етническите българи, едва ли не защитник. Ако не си образован, не даваш добър пример на децата си и не си плащаш сметките – заслужаваш отношението, което получаваш.“
Певецът признава, че дълго време е изпитвал срам от произхода си:
"Срамувал съм се откъде идвам, заради тази група хора, които не държат да се образоват.“ С времето обаче гледната му точка се променя. "Искам те да изберат друго – да бъдат образовани, добри хора, добри граждани“, казва той. Днес, когато името му стои редом до известни личности в престижни класации, Меди приема успеха с усмивка: "Е, край. Вече виждам заглавието – ‘От махалата до "Форбс“’.“
Меди вярва, че не скандалът, а талантът гради истинска кариера: "Скандалът печели за кратко. Гласът печели кариера.“ Той не крие, че често се пита защо певци без особен вокален потенциал пълнят клубове: "Истинската музика в съвършената ѝ форма е в оперите и оркестрите… но там няма уискита и танцьорки.“ Зад сценичния блясък стои и самотата: "Докато съм на сцената, пея пред хиляди… и после се прибирам сам. Понякога си задавам въпроса – и точно това се чува. Нищо не се чува.“
За Меди успехът е вътрешен процес, не състезание: "Не познавам успешен човек, който отделя време да критикува други. Успешният се фокусира върху себе си.“ За него музиката не е само професия, а начин да изрази себе си: "Сцената е толкова голяма, колкото е голямо сърцето на музиканта.“
На 8 март в зала "Арена 8888“ Меди ще представи концерт, който описва като личен и биографичен: "Това не е просто музика. Това е огромно предизвикателство за мен. На този концерт няма просто да пеем – ще се опознаем. Искам те да ме познават.“ За Меди е важно публиката му да разбере човека зад песните – не само гласа, а историята, борбите и победите.
