ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Лъсна истината за брака на Азис
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:18Коментари (0)1543
©
Азис се омъжи! Една снимка с преплетени мъжки длани с еднакви пръстени взриви интернет, защото сякаш никой не очакваше такава новина от краля на попфолка. Каква обаче е истината?

 Маги Сидерова

"Като бивша шаферка, пожелавам безгранична любов на влюбените!" С този коментар Маги Сидерова сякаш даде своята благословия за случващото се. Тя и Азис имат особено близки отношения. Той беше специален гост на сватбата й, макар и за съвсем кратко, защото по това време имал и свой ангажимент. Сред останалите гости бяха и други изпълнители от попфолк средите - Кали, Рени и т.н. След гражданския брак, тя и съпругът й Георги Сидеров се венчават в Руската църква в София. 

 

"Вече съм по-улегнала жена, която търси домашния уют, защото на по-млади години си по-амбициозен, по-повърхностен, допускаш грешки... " - споделя в интервю за ladyzone.bg Маги Сидерова. Към момента тя се занимава с модна линия, която е към известен моден български бранд за спортни облекла, и тренира усилено. Споделя, че това я "кара да се чувства полезна". Азис и Маги Сидерова имат обща песен, която се казва "Как боли". 

Атижа

"CONGRATULATIONS MY HUNNY" - така коментира скандалната новина около Азис певицата Атижа. Тя и кралят на попфолка буквално "подпалиха" улиците на Маями, след като използваха естествения декор на американския град, за да заснемат провокативна фотосесия. Всичко това се случи буквално дни преди Азис да сподели новината за своето обвързване. Той публикува снимки, на които тяхната прилика с Кание Уест и Бианка Ченсори е очевидна. Случайни минувачи дори пищяли и искали да се снимат с тях, мислейки, че са холивудските знаменитости. 

Бащата на Атижа има свой ресторантьорски бизнес в Ню Йорк, където емигрира преди година. Тя и брат й също са пряко ангажирани с работата. На пожеланието с поздравления за брака Азис отговори - Thank you my love и поставя сърчице. 

 

Даниела Ерменкова

Друга близка на фолк краля също коментира случката с неговия брак. Това е Даниела Ерменкова - сертифициран нутриционист, известна с кето режимите, които изготвя за доста известни личности. Тя поздрави Азис по повода и добави, че той заслужава най-голямото щастие.  

През юли, 2023 Ерменкова и Азис правят кратка видео поредица с готвене по кето. Те са приятели, а интересът към храненто, режимите и външният вид са теми, които допълнително ги свързват. Двамата успяват да приготвят заедно шницел, кифлички, пица, да месят хляб и да изкушат последователите си с френска селска торта. Ерменкова признава, че Азис е кулинар, също като нея и двамата много се забавляват, докато снимат. Рецептите, които избират, са лесни за приготвяне вкъщи, без пържене и въглехидрати.  

Друга близка приятелка на фолк звездата пък коментира с шега - "Ако нямате общ водомер, не е за теб!". 

Малко по-късно Азис сподели снимка, на която е с човек в зелена униформа, а на фона има сграда с надпис Спешно отделение. Според ИИ снимката е кадър от 2014 г., а мъжът е реален модел, чиято роля е била в провокативната концепция на видеоклипа на Азис и Фики Стораро към песента "Казах не", пише ladyzone


Още по темата: общо новини по темата: 3154
27.01.2026 След 9 години и пет деца, две от които общи, най-накрая стягат сватба през лятото
27.01.2026 След раздялата с предишния си тя отново си хвана музикант
27.01.2026 Сляп е по рождение, всичко е постигнал сам и вече е легенда, която днес става на 59
27.01.2026 Най-накрая Азис го направи
27.01.2026 Повече от щастлива в новата си къща
27.01.2026 Това е синът, с когото Дейвид и Виктория Бекъм се гордеят най-много
предишна страница [ 1/526 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Сляп е по рождение, всичко е постигнал сам и вече е легенда, коят...
11:35 / 27.01.2026
Това е най-достъпният зимен курорт в България! Лифт картите са по...
13:23 / 27.01.2026
Apple: Избягвайте постоянното зареждане до 100%
10:16 / 27.01.2026
Интересен празник е днес
08:07 / 27.01.2026
Илияна Йотова има внуче, синът й женен за красавица
20:39 / 26.01.2026
Съсобственикът на две големи вериги днес става на 58, ето как пра...
17:31 / 26.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
17:22 / 25.01.2026
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
14:52 / 26.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
17:23 / 25.01.2026
Боби Турбото пристана на Маги Халваджиян
Боби Турбото пристана на Маги Халваджиян
18:57 / 25.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Генерален план за движение ще моделира трафика
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Избират председател на Районен съд Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: