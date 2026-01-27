ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лъсна истината за брака на Азис
Маги Сидерова
"Като бивша шаферка, пожелавам безгранична любов на влюбените!" С този коментар Маги Сидерова сякаш даде своята благословия за случващото се. Тя и Азис имат особено близки отношения. Той беше специален гост на сватбата й, макар и за съвсем кратко, защото по това време имал и свой ангажимент. Сред останалите гости бяха и други изпълнители от попфолк средите - Кали, Рени и т.н. След гражданския брак, тя и съпругът й Георги Сидеров се венчават в Руската църква в София.
"Вече съм по-улегнала жена, която търси домашния уют, защото на по-млади години си по-амбициозен, по-повърхностен, допускаш грешки... " - споделя в интервю за ladyzone.bg Маги Сидерова. Към момента тя се занимава с модна линия, която е към известен моден български бранд за спортни облекла, и тренира усилено. Споделя, че това я "кара да се чувства полезна". Азис и Маги Сидерова имат обща песен, която се казва "Как боли".
Атижа
"CONGRATULATIONS MY HUNNY" - така коментира скандалната новина около Азис певицата Атижа. Тя и кралят на попфолка буквално "подпалиха" улиците на Маями, след като използваха естествения декор на американския град, за да заснемат провокативна фотосесия. Всичко това се случи буквално дни преди Азис да сподели новината за своето обвързване. Той публикува снимки, на които тяхната прилика с Кание Уест и Бианка Ченсори е очевидна. Случайни минувачи дори пищяли и искали да се снимат с тях, мислейки, че са холивудските знаменитости.
Бащата на Атижа има свой ресторантьорски бизнес в Ню Йорк, където емигрира преди година. Тя и брат й също са пряко ангажирани с работата. На пожеланието с поздравления за брака Азис отговори - Thank you my love и поставя сърчице.
Даниела Ерменкова
Друга близка на фолк краля също коментира случката с неговия брак. Това е Даниела Ерменкова - сертифициран нутриционист, известна с кето режимите, които изготвя за доста известни личности. Тя поздрави Азис по повода и добави, че той заслужава най-голямото щастие.
През юли, 2023 Ерменкова и Азис правят кратка видео поредица с готвене по кето. Те са приятели, а интересът към храненто, режимите и външният вид са теми, които допълнително ги свързват. Двамата успяват да приготвят заедно шницел, кифлички, пица, да месят хляб и да изкушат последователите си с френска селска торта. Ерменкова признава, че Азис е кулинар, също като нея и двамата много се забавляват, докато снимат. Рецептите, които избират, са лесни за приготвяне вкъщи, без пържене и въглехидрати.
Друга близка приятелка на фолк звездата пък коментира с шега - "Ако нямате общ водомер, не е за теб!".
Малко по-късно Азис сподели снимка, на която е с човек в зелена униформа, а на фона има сграда с надпис Спешно отделение. Според ИИ снимката е кадър от 2014 г., а мъжът е реален модел, чиято роля е била в провокативната концепция на видеоклипа на Азис и Фики Стораро към песента "Казах не", пише ladyzone
