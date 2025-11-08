ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Криза в попфолка, съкращават известни певици
"Увеличението ще накара бизнеса да пристъпи към съкращения и намаляване на работното време." Това е категоричната позиция на инж. Митко Димитров за начина, по който и империята "Пайнер" "ще отвърне на удара" от страна на управляващото мнозинство, което до последния момент се кълнеше, че данъци и осигуровки няма да се пипат.
"Бащата" на фолкиндустрията у нас добави, че ще бъдат пуснати в ход и "други приумици", за да се намалят "всички тези косвени данъци и такси".
"Няма как и ние да не пристъпим към съкращения и намаляване на работното време. Все пак и ние зависим от постъпленията на клиентите. И когато виждаме, че тези постъпления са по-малки, отколкото е възможно да се даде като допълнителни завишения в социални и здравни осигуровки, просто прибягваме до намаляване на работното време. Което няма да е по-добре за постъпленията в бюджета и финансите на държавата, предупреди Пайнера.
Самият той по думите му "цял живот се е осигурявал на максимална ставка".
Популярният актьор Иво Аръков, който не е само "свободен артист", а от няколко месеца е и част от екипа на платформа с амбициозната мисия "да обедини всички артистични таланти под един покрив", коментира, че напоследък от много работа не му остава време да следи какво се случва в държавата. Въпреки това новото попълнение в култовия сериал "Под прикритие" напомни, че "живеем във време на конфликт от най-високо ниво". Според него това не означава обаче, че трябва да спрем да мислим за по-възрастните поколения. Увеличението на пенсионната ставка, надява се той, да допринесе за това.
"Важното е парите да отиват наистина там, където трябва. Проблемът не е в това дали има, или няма пари, а да отиват по направление", наблегна Аръков.
"Аз наистина съм в частния сектор, но не смятам, че отговорността за тези плащания е само моя. Всички ние ще плащаме за решенията на правителството, което сме избрали. И по никакъв начин не сме променили нещо в тези решения", направи уговорката едно от най-популярните имена в новото българско кино.
"Отваряне към Европа" пък вижда в мярката Иван Главчев - Ванко 1. След излизането си от затвора култовият навремето рапър постепенно се отдалечи от музикалния бизнес и откри нова ниша за приложение на таланта си - денталния бизнес, като построи и клиника в родния си Пловдив.
"Аз наистина имам доста служители, които осигурявам, но смятам, че това е пътят към Европа. Не че такива увеличения трябва да са нещо постоянно, но все си мисля, че хората у нас живеят по-добре. По мои наблюдения има някаква разлика отпреди години като цяло. Не съм икономист и не претендирам, че мога да дам най-точната преценка кое е правилно, кое е неправилно в тази област, обаче се надявам да се развиваме като държава в ЕС по този начин", каза за "България Днес" изпълнителят на "Майна, майна".
Попфолк звездата Роксана пък сподели за вестника, че "силно се надява увеличението на пенсионните вноски да бъде в полза на по-възрастните хора".
"Защото те нямат никаква вина за това кой идва, кой си отива, кой се сменя, кой се бори за това, кой се бори за онова... Те просто искат да си изживеят старините в собствената си държава по някакъв нормален начин", застъпи се за "третата възраст" певицата.
"Не с 2 процента да вдигнат пенсионните вноски, а с 200, аз пак ще съм щастлива, ако част от средствата отидат при тези хора, за да живеят нормално", хвърли се на амбразурата Роксана, пише HotArena.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2119
|предишна страница [ 1/354 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Мисис Баба: Това дете е мое и само аз мога да го сложа там, къдет...
09:18 / 08.11.2025
Вижте какво казва за всички зодии вашият дневен хороскоп за 8 ное...
06:30 / 08.11.2025
Пловдивски адвокат след посещение в мол: Голям резил, отнесох дос...
15:56 / 07.11.2025
Венета Райкова се завръща на екран
15:49 / 07.11.2025
Сестри? Не, майка и дъщеря
15:20 / 07.11.2025
Маги Гигова: Ако не си подготвен, можеш да получиш височинна боле...
14:56 / 07.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
11:26 / 06.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS