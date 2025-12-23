ИЗПРАТИ НОВИНА
Кристина и Виктор се разкриха на почивка в джакузи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:32
©
Любовта се случва и извън рая! Кристина и Виктор официално обявиха връзката си с красиви кадри в социалните мрежи. Въпреки че двойката не беше очаквана от зрителите на "Ергенът: Любов в рая", двамата изглежда градят сериозна връзка. 

Предприемачът за първи път публикува общи снимки на него и половинката му, след неуспешната му връзка с Дениз Хайрула, която приключи няколко месеца след края на предаването. Юристката се се вижда на два кадъра - един, на който позира с Виктор и един в топло джакузи и се вижда, че му дава "наздраве" с шампанско. 

Става ясно, че новата романтична двойка е на почивка в планината. На останалите фотоси правят впечатление красиви ястия и приятна обстановка. Под поста си Виктор написа: 

"Минерална вода. Студено шампанско. Добра компания. Защото знам не само как да работя, но и как да си почивам".

Припомняме, че по време на предаването Кристина и Петър бяха една най-сигурните двойки за сезона, като той дори ѝ предложи пръстен на финала и двамата се сгодиха. 

Въпреки красивото развитие на историята им, взаимоотшенията им не са продължили дълго.

"Не сме били готови за тази крачка. Веднага щом излязохме, осъзнахме, че заедно нямаме бъдеще и сложихме край на взаимоотношенията си", каза тя в ефира на "Преди обед". 

В "Ергенът: Любов в рая" Дениз и Виктор също бяха една от финалните двойки, но тяхната връзка преживя множество фази на напрежение и колебания в имението.

Впоследствие отношенията им се разпадат: след снимките Виктор обявява, че вече не са заедно, а Дениз разказа повече за конфликтните им ситуации.

След раздялата си с Дениз, Виктор и Кристина започват да се сближават и в крайна сметка са заедно извън шоуто, а тя споделя, че вече живеят заедно, пише Ladyzone.


Статистика: