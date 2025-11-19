Кралицата на комедията на 63

© На 19 ноември една от най-обичаните актриси в историята на Холивуд — Мег Райън - празнува рожден ден. Жената, която превърна романтичната комедия в отделен жанр със свой собствен чар, продължава да бъде символ на естествена красота, интелигентен хумор и непринуденост пред камерата.



От Маргарет Хайра до Мег Райън - началото на една звезда



Родена през 1961 г. в малкото градче Феърфийлд, Кънектикът, Мег всъщност носи дългото име Маргарет Мери Емили Ан Хайра. Семейството ѝ е обикновено: майка ѝ е учителка и актриса по призвание, а баща ѝ - учител по математика.



Интересното е, че фамилията "Райън“ взима от баба си по майчина линия — кратко, запомнящо се и много по-подходящо за сцена.



Кариера, която започва с… реклама за паста за зъби



Първата ѝ поява на екрана е в реклама за паста за зъби AIM — скромно начало, което днес звучи почти невъзможно за жена, която по-късно ще бъде наречена "златното момиче на Холивуд".



Следват роли в сериала As the World Turns, а истинският ѝ пробив идва с "When Harry Met Sally…“. Прочутата сцена в ресторанта — да, онази — е нейна идея и променя завинаги представата за това как може да изглежда романтичната комедия.



Мег Райън — жената, която промени романтичните комедии



През 90-те години Мег става лицето на цели поколения романтични филми. "Sleepless in Seattle“, "You’ve Got Mail“ и "City of Angels“ я правят глобална икона.



Самата тя многократно е казвала, че успява да е толкова естествена, защото не "играе", а се "оставя на момента“.



Малко известни и наистина любопитни факти за Мег Райън



1. Пише дневник от тийнейджър



От ученическите години до днес, Мег води дневник, в който записва идеи за филми, размисли, рисунки и житейски уроци.



2. Обича да пътува… абсолютно инкогнито



Когато ѝ става прекалено шумно около името ѝ, тя просто си взема раницата и заминава сама за Европа — без охрана, без агенти. Париж и Амстердам са любимите ѝ места.



Завръщането на червения килим



След години далеч от светлините, Мег се появи на Met Gala 2024 — за първи път от повече от две десетилетия. Появата ѝ предизвика истински медиен взрив и доказва, че тя все още е абсолютна звезда, пише Edna.bg.