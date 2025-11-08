ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Коварна болест преобърна живота му преди 7 години, но не го сломи. Говори бавно, но цели 21 езика
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:17Коментари (0)636
©
"Добре съм със здравето. Гледам телевизия. Готвя се за дербито "Левски" - ЦСКА. Като млад бях фен на "сините", подкрепям ги и сега, но футболът много се е променил оттогава."

Така разсея слуховете, че отново има здравословни проблеми, кинозвездата Георги Стайков. Цели 7 години легендата се бори с опасното заболяване множествена склероза. То забавя говора, отнема му възможността за движение, но не сломява борбения му дух и афинитет към знанието. Стайков продължава да се интересува от световните новини и внимание - говори цели 21 езика!

Подобно на много запалянковци, артистът от "Вчера" също ще гледа мача "Левски" - ЦСКА, който се провежда на Националния стадион "Васил Левски". И сподели, че ще вика за "сините".

Самият Георги е и баща на футболист - звезда в редиците на шведския младежки национален отбор. Николай е плод на любовта на актьора с оперната певица Мириам Холгрен. След раздялата момчето живее с майка си в Швеция, но от време на време се прибира и у нас. Доскоро Ники бе част от тима на "Хамарби", но мечтите му го тласкат към нови висоти.

"Приеха сина ми в шведския "Левски" - АИК. Там голямата борба е между него и "Юргорденс" - като при "Левски" и ЦСКА", разкри звездата на киното и допълни: "Аз се интересувам и от европейски футбол. Гледам Шампионска лига - в новия си формат е много интересна. Бих казал, че съм фен на "Барселона", призна секссимволът на 80-те.

Но Георги не стои единствено пред малкия екран. Вниманието му често е насочено и към литературата.

"Наскоро довърших "Автобиография" на Бранислав Нушич. Преповтарям си стари книги. Чел съм, когато е трябвало навремето - Достоевски, Толстой, Хемингуей. В съвременната българска литература освен за Господинов за друг не се сещам", издаде мнение емблемата с над 70 филма зад гърба си.

И все така - с усмивка, Стайков понася всички несгоди, учейки ни да приемаме болките с позитивизъм.

"Такъв е животът", заключава любимецът на зрителите пред "България Днес".


Още по темата: общо новини по темата: 2126
08.11.2025 Венета Райкова за колега: Имахме тайна любовна афера
08.11.2025 Княгиня Калина пристана на Евгени Минчев
08.11.2025 30 години на сцена и продължават да радват феновете си
08.11.2025 Миле Китич обясни за проваления концерт в Габрово, за който билетите бяха продадени, а феновете излъгани
08.11.2025 На 61 той отслабна с близо 30 кг и изглежда чудесно
08.11.2025 Нов хит: Тя пропя за раздялата си
предишна страница [ 1/355 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Тя е бляскава и на 54
12:01 / 08.11.2025
Албена Денкова проговори за проектите с Максим Стависки
11:12 / 08.11.2025
Мисис Баба: Това дете е мое и само аз мога да го сложа там, къдет...
09:18 / 08.11.2025
Вижте какво казва за всички зодии вашият дневен хороскоп за 8 ное...
06:30 / 08.11.2025
Пловдивски адвокат след посещение в мол: Голям резил, отнесох дос...
15:56 / 07.11.2025
Венета Райкова се завръща на екран
15:49 / 07.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Промениха прогнозата за събота и неделя
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
12:43 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
15:07 / 06.11.2025
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
11:26 / 06.11.2025
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
11:38 / 07.11.2025
Предприемач: Средната работна заплата в държавния сектор е по-висока от частния с няколко стотици лева
Предприемач: Средната работна заплата в държавния сектор е по-висока от частния с няколко стотици лева
12:00 / 06.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Проблеми между шофьори от масовия транспорт и пътници
Саботаж на рали "Пампорово"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: