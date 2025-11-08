Коварна болест преобърна живота му преди 7 години, но не го сломи. Говори бавно, но цели 21 езика

© "Добре съм със здравето. Гледам телевизия. Готвя се за дербито "Левски" - ЦСКА. Като млад бях фен на "сините", подкрепям ги и сега, но футболът много се е променил оттогава."



Така разсея слуховете, че отново има здравословни проблеми, кинозвездата Георги Стайков. Цели 7 години легендата се бори с опасното заболяване множествена склероза. То забавя говора, отнема му възможността за движение, но не сломява борбения му дух и афинитет към знанието. Стайков продължава да се интересува от световните новини и внимание - говори цели 21 езика!



Подобно на много запалянковци, артистът от "Вчера" също ще гледа мача "Левски" - ЦСКА, който се провежда на Националния стадион "Васил Левски". И сподели, че ще вика за "сините".



Самият Георги е и баща на футболист - звезда в редиците на шведския младежки национален отбор. Николай е плод на любовта на актьора с оперната певица Мириам Холгрен. След раздялата момчето живее с майка си в Швеция, но от време на време се прибира и у нас. Доскоро Ники бе част от тима на "Хамарби", но мечтите му го тласкат към нови висоти.



"Приеха сина ми в шведския "Левски" - АИК. Там голямата борба е между него и "Юргорденс" - като при "Левски" и ЦСКА", разкри звездата на киното и допълни: "Аз се интересувам и от европейски футбол. Гледам Шампионска лига - в новия си формат е много интересна. Бих казал, че съм фен на "Барселона", призна секссимволът на 80-те.



Но Георги не стои единствено пред малкия екран. Вниманието му често е насочено и към литературата.



"Наскоро довърших "Автобиография" на Бранислав Нушич. Преповтарям си стари книги. Чел съм, когато е трябвало навремето - Достоевски, Толстой, Хемингуей. В съвременната българска литература освен за Господинов за друг не се сещам", издаде мнение емблемата с над 70 филма зад гърба си.



И все така - с усмивка, Стайков понася всички несгоди, учейки ни да приемаме болките с позитивизъм.



"Такъв е животът", заключава любимецът на зрителите пред "България Днес".