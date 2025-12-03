ИЗПРАТИ НОВИНА
Княгиня Калина: Винаги се разхождам с нож, подарък от зелените барети
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:55
©
Тя е родена в Мадрид, но от три години живее заедно със съпруга си Китин Муньос в София, където е роден синът им, и казва, че е "много щастлива", пише в материал за княгиня Калина Сакскобургготска на испанския ежеседмичник Hola!.

Там тя работи в двореца Врана, резиденцията на баща ѝ бившия цар Симеон Втори, и се наслаждава на убежището си, което се намира в полите на внушителната планина Витоша.

 

"Ние сме много щастливи. Това е като да живееш в приказка, в приключение. Всичко ме изпълва с жизненост. През зимата обичаме да караме ски, да се губим в заснежената гора, да се спускаме по склоновете с шейни. А когато времето е хубаво, посещавам каменните реки, езерата, пещерите и водопадите. Винаги се разхождам с кучето си Каракачан, с фотоапарата си и с нож, подарък от зелените барети", разказва Калина за ежедневието си.

Всеки ден принцесата посещава Витоша - природен парк, който е един от най-достъпните в Европа, както и най-старият на Балканите, обявен за такъв през 1934 година. До него се стига лесно с обществен транспорт, тъй като той се намира на по-малко от 15 минути от центъра на София.

Истински дивото сърце на Витоша е биосферният резерват "Бистришко бранище" с девствените си гори, алпийски ливади и каменната река Голямата грамада, където природата е останала практически непокътната. Районът е естествена лаборатория, в която се срещат над 1300 вида растения, включително редки и ендемични за България видове и представлява една от най-ценните планински екосистеми на Балканите.

Защитената зона е и важно убежище за диви животни, в което обитават лисици, диви свине и елени. Орли и ястреби кръжат в небето, а вълци и кафяви мечки се крият в най-отдалечените части на парка. Най-голямо внимание обаче привличат дърветата, които дъщерята на цар Симеон и царица Маргарита забелязва по време на разходките си във Витоша: "Имам над 5000 снимки на дъбове, букове, ясени, борове, брези, тополи... Това е в основата на моята работа относно горите в България за Explorers Club - престижна институция, посветена на научните изследвания и приключенията, със седалище в Ню Йорк", казва Калина, цитирана от БТА.

Витоша предлага приключения през цялата година, а през зимата склоновете на планината се превръщат в идеалното място за каране на ски, сноуборд, шейни или разходки по заснежените пътеки, както правят Калина и семейството ѝ, когато планината се покрие със сняг.

През пролетта и лятото планината променя облика си - горите и ливадите се раззеленяват и се изпълват с живот, реките и езерата стават кристално чисти, а водопадите приканват хората да ги изследват. Само за спелеолози е запазена Духлата - най-дългата пещера в България, близо до с. Боснек, с галерии с дължина около 18 километра на няколко нива, тунели, подземни реки, езера и карстови образувания.

Освен природа Витоша разкрива и религиозното и културно наследство на България. В околностите на парка се намират няколко православни манастира, като тези в Драгалевци и в Кладница. В квартал Бояна се намира известната църква със същото име, призната за част от световно културно наследство от ЮНЕСКО заради изключителните си средновековни фрески.


Български филм постави безпрецедентен рекорд в родното кино
09:21 / 03.12.2025
Край на "Завий надясно след 200 метра", огромно улеснение за шофь...
09:06 / 03.12.2025
Очакват ни 2 много силни магнитни бури
09:45 / 03.12.2025
Колекционер плати 30 млн. долара за яйце
22:21 / 02.12.2025
В Пловдив обявиха изключителна певица за "Добротворец на годината...
19:55 / 02.12.2025
Сватбата, която ги раздели и тя проля крокодилски сълзи
19:35 / 02.12.2025

