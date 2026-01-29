Кичка Бодурова с нов скандал с колеги

© Естрадната прима Кичка Бодурова отново се озова в епицентъра на музикална драма, този път – напълно неочаквано и, по нейните думи, незаслужено.



Всичко започнало с невинен пост в социалните мрежи, с който певицата пожелала успех на "Евровизия". Без да подозира какво ще последва, Бодурова се превърна в обект на недоумение, подозрения и дори пасивна агресия от страна на музикални среди.



"Нито знаех кои са артистите, нито кой е в журито – просто пожелах успех!“, обясни Бодурова. Тя допълни, че дори няма достъп до българска телевизия, и научила за събитието от трети лица.



Оказало се обаче че нейната публикация е предизвикала напрежение – член на журито се е свързал с неин фен с въпроса защо харесва поста ѝ, а до самата Кичка достигнал и скрийншот от тази комуникация. Фенове смятат, че става въпрос за Тони Димитрова, тъй като двете певици от години не се разбират.



Бодурова използва случая, за да припомни стар случай от фестивал в Бургас, когато представила песента "Помниш ли, море“, получила 89% одобрение от публиката, но не и от журито.



"Кой подбира журито у нас?“, пита тя открито.



Най-сериозен отзвук обаче предизвика коментарът ѝ по адрес на музиканта и член на журита – Димитър Ковачев-Фънки, пише "Блиц".



"Този човек нито песен е написал, нито разбира от пеене! Как сме стигнали дотук – да съди изпълнители като Лили Иванова?“, възмущава се певицата.



Въпреки критиката, Кичка Бодурова не пропусна да изрази радостта си от младите таланти, които вече правят впечатление с гласовете си.



"Нека се върнем към по-важното – да се сътвори страхотен хит и да се избере най-достойният! Успех!“, завършва тя, оставайки вярна на позитивното си послание.