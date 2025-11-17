ЗАРЕЖДАНЕ...
|Камелия: Знаем да мразим, знаем да завиждаме, знаем и да успяваме.
Така попфолк певциата Камелия сподели какво мисли за народопсихологията на българина в подкаста на Стефан Попов-Чефо:
"Съседът ни е виновен, приятелят ни е гаден... Лицемерни много често, недоволни - масово, мрънкащи - основно. Но сме си ние и знаем, как да се забавляваме. Знаем и да страдаме. Знаем да мразим, знаем да завиждаме, знаем и да успяваме. Знаем и да подкрепим, съпричастни сме, когато има кауза".
"Въобще сме многоцветни, многопластови", обобщи Камелия и заключи: "Най-хубавото е попфолка".
