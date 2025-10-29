ЗАРЕЖДАНЕ...
|Известен актьор стана тайно татко за първи път
Португалската актриса, известна от сериала Warrior Nun, успя да спечели сърцето на "Капитан Америка" и двамата се венчаха на бляскава церемония в дома му в Бостън през лятото на 2023 г.
А сега 28-годишната Алба и 44-годишният Крис са станали родители за първи път. Според информацията на TMZ бебето се е родило на 25 октомври в Масачузетс. Не се споменава нито пола, нито името му.
Самите Евънс и Баптиста по никакъв начин не коментират личния си живот и дори нямат общи снимки в профилите си в Instagram. Първата им поява като двойка беше на червения килим на Оскарите през 2024 г.
А първите спекулации за това, че Алба Баптиста е бременна се породиха от коментар на баща й в социалните медии от това лято. Със сигурност, ако новината за бебето се потвърди, това ще е още една сбъдната мечта за Крис Евънс, който винаги е казвал, че иска да стане баща.
