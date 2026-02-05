ИЗПРАТИ НОВИНА
Историята, която започва с ужас, но завършва с чудо
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:13
Шок, страх и борба за живот – така Ник Джонас описва най-мрачния период в живота си. За първи път музикантът разкри плашещите подробности около раждането на дъщеря си Малти Мари и моментите, в които той и съпругата му Приянка Чопра са били убедени, че я губят.

"Мислехме, че я губим.“ С тези думи Ник разтърси феновете си в откровено интервю, в което без заобикалки разказа за ада, през който е преминало семейството му. Вместо щастлив финал и сълзи от радост, появата на Малти Мари се превръща в драматична битка между живота и смъртта.

Малката се ражда чрез сурогатна майка през януари 2022 г. – цели три месеца по-рано от очакваното. Обаждането от болницата идва внезапно, а гледката, която посреща Ник и Приянка, е ужасяваща.

"Тя тежеше малко над 700 грама. Беше лилава. Лекарите буквално я реанимираха пред очите ни“, признава певецът, все още развълнуван.

Кошмарът се задълбочава и заради строгите COVID-мерки. Вместо да гушнат новороденото си у дома, двамата прекарват по 12 часа дневно в болницата в продължение на три месеца и половина. Малти остава в неонатологичното интензивно отделение под непрекъснато наблюдение, а състоянието ѝ е критично.

През престоя си бебето преминава през шест кръвопреливания – всяко от тях битка за още един шанс. Всеки ден е изпитание, всяка нощ – страх дали утрото ще дойде с добра новина.

Едва когато лекарите се уверяват, че животът на Малти вече не е в опасност, Ник и Приянка успяват да я отведат у дома. Днес тя е здраво и жизнено дете, но преживяното оставя дълбок отпечатък.

"Това промени всичко – начина, по който гледаме на живота, и връзката ни като семейство“, признава Ник.

История, която започва с ужас, но завършва с чудо – и напомня, че дори зад блясъка на Холивуд понякога се крият най-тежките човешки драми, пише "Телеграф".


