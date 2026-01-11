ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Хванаха звезда от "Сам вкъщи" да си поръчва проститутка
Инцидентът е станал на 10 декември в хотел в Камарийо, Калифорния. Според източници от полицията в окръг Вентура, 68-годишният актьор не е бил арестуван, но е получил официален акт. В Калифорния подобно деяние се води престъпление от по-ниска степен, което може да доведе до до 6 месеца затвор или глоба до 1000 долара.
До момента нито Стърн, нито негови представители са коментирали случая.
Даниел Стърн е женен от 1980 г. за съпругата си Лор Матос и има три деца. През последните години той се оттегля от Холивуд, за да се посвети на изкуството си като скулптор. Актьорът живее на ранчо във Вентура, където отглежда добитък и създава скулптури.
Само дни преди Коледа Стърн разкри пред People, че собствениците на прочутата къща от "Сам вкъщи“ са го помолили да изработи скулптура на емблематична сцена от филма.
"Ще направя скулптура на мен и паяка“, споделя актьорът.
През октомври TMZ съобщи, че Стърн е бил хоспитализиран по спешност по неуточнени причини, но скоро след това е бил изписан и е в добро състояние.
Докато "Сам вкъщи“ продължава да радва зрителите всяка Коледа, един от най-запомнящите се злодеи от филма вече е в центъра на реален скандал, далеч от комичния екранен образ.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2947
|предишна страница [ 1/492 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах...
10:48 / 11.01.2026
Легендарен наш водещ, известен като "поразяващата уста" и роден в...
16:32 / 11.01.2026
Една зодия много ще реве днес
07:00 / 11.01.2026
НИМХ: Бъдете внимателни и бъдете готови за виелици
06:50 / 11.01.2026
Голям празник е днес. Много българи черпят за имен ден
06:40 / 11.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Ралица Скорчева: Уискито е най-застрашено от въвеждането на еврото у нас
22:15 / 09.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS