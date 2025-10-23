ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Графа: Загубих майка си, сега баща ми вече три години продължава да се бори
В скорошно интервю певецът сподели, че баща му, композиторът Кирил Ампов, се бори с тежко заболяване – рак.
Всеки един от нас има близък или приятел, който се е сблъскал с онкологично заболяване. Героите в новия клип на Влади Ампов - Графа и Роби разказват историята на битка именно с рака.
"Ние направихме песента с Роби много непринудено. Аз седнах на пианото, той - на китарата, и се получи една много искрена песен. След това режисьорът Йордан Жечев ни събра и ни каза своята гледна точка, която беше много различна. И ние се разчувствахме много. Приехме с две ръце да направим точно така видеото", коментира Влади Ампов - Графа в "Тази сутрин".
"Темата за мен е много чувствителна, защото загубих майка си от рак през 2016-та. Преди три години диагностицираха баща ми с това заболяване. Той стигна до ремисия, но с днешна дата отново продължава да се бори с рака. За мен това не е просто песен, това е лична кауза", сподели още изпълнителят, цитира "България Днес".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1894
|
|предишна страница [ 1/316 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Хванаха Светлана Гущерова с нов мъж
15:10 / 23.10.2025
Веселин Маринов: Притеснен съм
14:49 / 23.10.2025
Честито на Дария Симеонова!
14:19 / 23.10.2025
Българка стана "Мисис Вселена 2025"
12:00 / 23.10.2025
Гаф в студиото на bTV, водещ закри държавата
10:08 / 23.10.2025
Георги Тошев се връща на бял кон в bTV, ако не забегне в чужбина
20:58 / 22.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Една легенда на 65
17:34 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS