ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Фики за брат си Емрах: Прави грозни неща. Казвам му, че трябва да се държи по-скромно
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:02Коментари (0)970
©
"Крия наистина колко съм чувствителен, колко много съм чувствителен. Винаги така се стискам да не се разплача“, разкрива за себе си Фики в новия епизод на подкаста "Храмът на историите“. Зад мускулестото тяло изпълнителят крие "крехко сърце“. Пред Мон Дьо той разкрива за какво е благодарен, натъжават ли го думите за брат му и тайното признание, което не е споделял досега. На прага на българската селекция за "Евровизия“ певецът е готов да представи родината си и е категоричен, че би излязъл на тази сцена с високо вдигната глава.

Фики разкрива, че иска да изпълнява песни и в други жанрове. "Имам фолклорни песни, толкова красиви, и поп песни, които съм направил. Ако зависеше изцяло от мен, ако си правех цялата музика само за себе си, бих пял соул музика, бих пял фолклор и може би само аз ще си ги слушам тогава“, споделя той.

Не смята и, че голямата сцена е нещо ново за него, след като през 2012 г. е избран лично от гостуващия в България диригент Ричард Фростик. Фики пее пред близо 70 хил. души на откриването на Олимпиадата в Лондон. "Той ме прие като част от неговото семейство там и спечелих наградата и за вокалист на хора, в който бяхме включени всички ние. Никога не съм го казвал. Не съм искал така да се изтъквам въобще“, разкрива той признанието си от професионалиста, което е крил през годините. Въпреки успешната си кариера Фики не обича показността. "Хората като кажат: "Ама ти си много възпитан“, аз просто съм нормален. Вярвам, че имам добра душа и вярвам, че именно тази добра душа нося, и че много силно вярвам в Бог. Мисля, че Бог обича добрите хора и че всички ние сме изпратени на този свят, вярвам, за да даряваме с доброта“, категоричен е той.

"Децата са моята амбиция, моята любов и смисълът, заради който се трудя, и всички тези безсънни нощи, които имам“, категоричен е изпълнителят на "Отпусни се“. А в неговия дом славата и любовта живеят в хармония.

 "В началото на Гюлджан ѝ беше доста трудно, но с времето и тя свикна с популярността. Тя самата е много силна жена и се радвам, че съм късметлия“, казва още той. Децата му са най-голямото щастие – не само за него, но и за баща му Тони Стораро, на когото е кръстил сина си.

 "Малкият Тони е много интересен персонаж още от мъничък. Той има интерес към китайския език. Записахме го в китайско училище. В момента е един от най-големите отличници в класа“, споделя с гордост Фики.

"Хората ме питат защо с брат ми сме толкова различни. Човек се ражда с някаква орисия, с някакъв характер, изграден вече от Господ, който ще притежава и ще носи тази душевност“, казва Фики по адрес на думите, които чува и чете за брат си – Емрах Стораро.

Той е категоричен, че Емрах има добро в себе си, въпреки че "е направил много глупости“, и че всичко това е част от порастването му. Не крие обаче и че често се опитва да го поучава: 

"Аз винаги съм го съветвал: "Емо, тези неща не са хубави, брат мой. Бъди по-скромен. Това са много грозни неща – тази показност“. Според него, когато вече Емрах има годеница, е редно да се грижи за семейството си, а не за чуждото мнение. "Утре, вдругиден, като има дете, какво ще обяснява на детето си – че му се замъглява километражът? Първо трябва да порасне, първо трябва да стане мъж, според мен“, казва шеговито Фики.


Още по темата: общо новини по темата: 3033
18.01.2026 Илиана Раева: Честит имен ден, мое момче
18.01.2026 Геро: В България всеки слага присъди и иска да обеси другия на площада
17.01.2026 Първото новолуние за годината носи голям подарък
17.01.2026 Фики: Това е супер грозна лъжа
17.01.2026 Мъжът на Ралица Паскалева: Днес я има, утре я няма
17.01.2026 Футболен национал с троен повод да почерпи
предишна страница [ 1/506 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Геро: В България всеки слага присъди и иска да обеси другия на пл...
11:59 / 18.01.2026
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години д...
08:39 / 18.01.2026
Това зимно явление поставя капани, бъдете нащрек
22:32 / 17.01.2026
Нана Гладуиш отново с диагноза рак
21:12 / 16.01.2026
Започнаха снимките на "Ергенът"
19:35 / 16.01.2026
Голям срив в социалната мрежа X
19:19 / 16.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
09:41 / 17.01.2026
Бизнесмен: Цените ни са най-високите, но в най-конкурентния пазар в света не спират да ни търсят
Бизнесмен: Цените ни са най-високите, но в най-конкурентния пазар в света не спират да ни търсят
09:53 / 16.01.2026
Пари, много пари при 4 зодии днес
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
10:32 / 18.01.2026
Иван Тотев: От един град, от който хората си отиваха, Пловдив се превърна в град, в който хората живеят и дори се връщат
Иван Тотев: От един град, от който хората си отиваха, Пловдив се превърна в град, в който хората живеят и дори се връщат
17:03 / 16.01.2026
Собственикът на най-коментираната къща в Асеновград: Не знаех, че през парцела преминава централен водопровод
Собственикът на най-коментираната къща в Асеновград: Не знаех, че през парцела преминава централен водопровод
15:45 / 16.01.2026
Дани Каназирева чукна 47 в бяла рокля за 500 евро
Дани Каназирева чукна 47 в бяла рокля за 500 евро
17:06 / 16.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тенис от Пловдив и региона
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: