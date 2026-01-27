ИЗПРАТИ НОВИНА
Ето как изглеждаха някои звезди преди 10 години
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:51
©
виж галерията
Началото на 2026 година накара редица популярни личности да се обърнат назад и да направят своята равносметка.

Докато някои от тях описаха изминалите дванадесет месеца, други предизвикаха себе си и превъртяха календара с цели 10 години. В нашумелия тренд да покажеш себе си сега и през 2016 г. ce включиха куп любимци, сред които актьорът Наум Шопов и приятелката му Теа Mинкова, Кристиан Талев-Криско, Глория Петкова, Галин, ДесиСлава и др.

"Уж е било преди 10 години, а някои неща се усещат сякаш вчера. 2016 бе първата година, в която започнах да изкарвам пари. Първият ми бизнес - произвеждах спинери. Бях първият, който ги продаваше в България. После ги имаше и в аптеките. Купих си първата кола BMW, от Враца. Сещате ce колко тъжно завършва тази история... Бях студент по медицина, обикалях постоянно по операционни и ми беше хубаво. Имахме немска овчарка, която бях направил машина. Все още имаше онази безопасност на това, че още съм "дете". Бях понапълнял. Сега е по-хубаво. Вече не съм дете, а баща. Вече не съм студент, а онлайн и тв еквивалент на швейцарско ножче. Уж нищо не се променя, а като погледнеш назад, всичко е различно. Почти всичко... Теа, десет пъти те обичам повече оттогава", споделя Наум Шопов, показвайки поредица от сантиментални кадри.

На повечето от тях той позира с половинката си Тea Минкова. Фотосите ca заснети у дома, на картинг пистата, в болниците, в които е практикувал, както и на плажа - любимото им място за релакс, пише "Телеграф".

Колегата му Галин Найденов, когото приятелите на изкуството наричат Българския Ален Делон, също сподели своята история. "Десет години разстояние, хиляди спомени между тях. Понякога се връщам назад, за да си напомня къде и докъде съм стигнал. Влизам в тренда със следните думи - ако можех да кажа нещо на себе си от 2016-а, щеше да е: "Ще боли, ще растеш, но ще оцелееш“. Днес стоя посилен. Щастлив съм, че животът ме срещна с Вероника и че днес тя е моя жена и ме дари с най-прекрасното света. Благодарен съм“, коментира артистът.

Попфолк изпълнителите, които винаги са в крак с тенденциите, не подминаха и тази. Сред първите звезди, които споделиха ретро кадри, се нареди певицата ДесиСлава.

С архива тя напомни колко сексапилна е била в миналото. Дълга руса коса, изваяно и стегнато тяло. На фотосите позира със сина си Майки, който днес е семеен мъж и баща, както и с колегите си Галин, Цветелина Янева и Галена. Дамите в отбора спечелиха положителна вълна от коментари, повечето от които на хора, които се възхищават на силната им приятелска връзка.

34-годишният продуцент, роден Добрич, на свой ред сюрпризиpa почитателите си. Впечатление направиха снимките, на които e съвсем натурален у дома с кучето или в леглото. Позира с Преслава без филъри и без корекциите, които и двамата предприеха. Галин не е с перфектно изпънато лице, а известната фолкдива е със стария си нос.

В мелодичния отбор се включва и младата тийнсензация Лидия. По това време тя e само на 14 години, но вече поставя първи стъпки в музикалната си кариера.

Шик, екстравагантни, различни, отново привличащи внимание, се оказаха рап изпълнителите Павел и Венци Венц. Обичаното музикално дуо напомни за силните години, в които двамата приятели излизаха на сцена и забавляваха почитателите си със странни дрехи и шик аксесоари. В нетрадиционната модна рамка присъствие отбеляза и световноизвестната моделка Глория Петкова. С къса и руса коса тя провокира ласкави коментари за тогавашния си вид.


