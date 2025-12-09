ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Една от най-великите певици се жени за 40 години по-млад от нея
Актрисата и певица е била омъжена два пъти – за Сони Боно и Грег Олман – и сега се готви за трети брак. Според в. The Mirror, Шер планира да се омъжи за сегашния си партньор, Александър Едуардс. Преди 80-ия ѝ рожден ден през май тя планира да каже "да“ на мъж, който е близо 40 години по-млад от нея.
За Шер това не представлява никаква пречка. "И двамата са готови да се обвържат“, пишат британските медии. "Тя вижда предстоящия си 80-и рожден ден като идеалния момент двамата с Александър да скрепят връзката си.“
След като стана ясно, че певицата е във връзка с много по-млад мъж, към нея заваляха критики. Но Шер остава непоклатима.
Шер: "Те не живеят моя живот. Никой не знае какво е между нас, а ние се забавляваме прекрасно“
Двамата са заедно от края на 2022 г. и са много щастливи във връзката си, до степен, че са готови да направят следващата крачка. Шер неведнъж е казвала, че "любовта не разбира от възраст“.
В интервю за CBS Mornings тя заяви: "Те не живеят моя живот. Никой не знае какво се случва между нас, но ние се забавляваме страхотно.“
Партньорът ѝ, който е музикален продуцент, дори признава, че "има по-млад дух“.
Нито Шер, нито Александър изглежда се притесняват от критиките. Подобни връзки между известни личности с голяма възрастова разлика далеч не са прецедент, пише woman.bg.
Шер е откровена за чувствата си към него и не пести комплименти:
"Обожавам го. Мисля, че е прекрасен. Толкова е талантлив. Един от най-талантливите хора, които някога съм срещала“, сподели тя в интервюто.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2528
|предишна страница [ 1/422 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Приключи най-пошлото предаване в родния ефир
13:15 / 09.12.2025
Слави Трифонов с уникален подарък за рождения ден на Софи Маринов...
12:46 / 09.12.2025
Нови правила за праха от спирачки и гуми
11:58 / 09.12.2025
Ускорен пулс: Защо се случва и кога е сигнал, че тялото ни предуп...
22:17 / 08.12.2025
Стояна: Не сме се карали с Ивана! Просто събрах кураж
21:51 / 08.12.2025
Арктическа вълна нахлува в Европа
21:45 / 08.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Честито на Симона Дянкова!
19:41 / 07.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS