Една от най-богатите жени в света днес навърши едва 36

Тейлър Алисън Суифт е американска певица, текстописка и актриса. Родена е в Уест Рединг, Пенсилвания на 13 декември 1989 г.



Американската кънтри и поп певица започва кариерата си още като тийнейджърка. На 10-годишна възраст Тейлър започва да участва на музикални изяви като караоке конкурси и фестивали. Започва да пише сама текстовете на песните си.



Дебютният ѝ сингъл Tim McGraw излиза през лятото на 2006 г., а първият ѝ албум, носещ нейното име, излиза на 24 октомври 2006 г. От него са продадени повече от 61 хиляди копия през първата седмица. Албумът достига до №1 в Billboard Top Country Albums и №5 в Билборд 200.



Вторият сингъл от едноименния албум на Тейлър е Teardrops On My Guitar. Той излиза на 24 февруари 2007 г. Песента е вдъхновена от истинска история, случила се на Тейлър, когато е в гимназията. Тогава тя си падала по младеж на име Дрю, който обаче я виждал само като приятелка. Следват синглите Our Song, Picture to Burn и Should've Said No, които се радват на голям успех.



През 2008 г. Тейлър получава номинация за наградите "Грами" за най-добър нов изпълнител, но наградата отива при Ейми Уайнхаус.



Вторият студиен албум на Тейлър се казва Fearless и излиза на 11 ноември 2008 г. Клипът към песента Love Story излиза на 12 септември 2008 г. Клипът се основава на историята на Ромео и Жулиета. Песента достига №2 в iTunes Store Top Downloaded Songs и №5 в the Billboard Hot 100.



През 2009 г. Тейлър тръгва на първото си турне в подкрепа на втория си студиен албум Fearless. То се състои от 105 концерта – 90 в Северна Америка, 6 в Европа, 8 в Австралия и 1 в Азия. На турнето биват поканени и специални гости, някои от които са Джон Мейър, Фейт Хил и Кейти Пери. Подгряващите изпълнители са Джъстин Бийбър, Кели Пиклър и Глориана.



Тейлър става първият кънтри изпълнител, който печели музикалната видеонаграда на MTV, когато тя грабва приза за най-добро женско видео за видеото на You Belong With Me.



Fearless печели в категориите Албум на годината и Най-добър кънтри албум, а White Horse в Най-добра кънтри песен и Най-добро вокално изпълнение от кънтри певица. Суифт е най-младият изпълнител, който е печелил наградата за Албум на годината.



На 25 октомври 2010 г. излиза третият студиен албум на Тейлър – Speak Now. Певицата е написала всичките песни в албума сама и го е продуцирала заедно с Нейтън Чапман. От албума излизат 6 сингъла – Mine, Back to December, Mean, The Story of Us, Sparks Fly и Ours. Албумът постига голям успех, като продава 1 047 000 копия през първата си седмица и заема челната позиция в класацията Billboard 200. Албумът продава общо над 5 милиона копия в целия свят.



Прави своя актьорски дебют в 2010 година във филма "Денят на влюбените“. През 2011 – 2012 г. Суифт тръгва на световно турне, състоящо се от 110 концерта, в подкрепа на албума Speak Now. На турнето са присъствали повече от 1,6 милиона зрители и приходите от него са 123 милиона долара. Първият live албум на Суифт Speak Now World Tour: Live излиза през ноември 2011 г.



Нейният пети албум – 1989, излиза през 2014 г. От него се продават повече копия през първата седмица, отколкото който и да е било друг албум през последните 12 години. След излизането на този албум Тейлър Суифт става първият изпълнител с 3 поредни албума, които се продават в 1 милион копия през първата си седмица. Синглите Shake It Off, Blank Space и Bad Blood заемат първо място в класацията Billboard Hot 100.



Тейлър Суифт е носителка на 225 награди, сред които 13 награди Грами и 16 американски музикални награди, 11 CMA, 8 ACM, 34 Billboard Music Awards и една Brit награда.



До началото на 2015 г. Тейлър Суифт е продала над 40 милиона албума. Нейните песни са изтегляни 130 милиона пъти. Всеки от албумите на Тейлър са продадени в поне 4-милионен тираж в Америка: Fearless (7,0 млн.), Taylor Swift (5,5 млн.), Speak Now (4,5 млн.), Red (4,1 млн.) и 1989 (5,4 млн.).