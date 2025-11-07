ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Един от най-обичаните актьори днес се разхожда с болногледач
Уилис от няколко месеца живее в отделна едноетажна къща, където за него денонощно се грижи специален екип. По време на разходката той изглеждаше спокоен, облечен небрежно в сива тениска, светли панталони и спортни обувки, със синя шапка и слънчеви очила, съобщи "Daily Mail".
По време на разходката Брус Уилис държеше за ръка своя личен болногледач, който не се отделяше от екшън звездата. В един момент актьорът, който вече се движи по-трудно, се подпря на парапета за опора, но след това разходката премина нормално.
Ден по-рано в Ню Йорк Деми Мур – бившата съпруга на Уилис – присъства на благотворително събитие, посветено на него.
Фронтотемпоралната деменция засяга зоните на мозъка, свързани с поведението, речта и личността. Въпреки болестта, Брус Уилис продължава да получава огромна подкрепа от близките си и феновете по целия свят, съобщава БГНЕС. Наскоро съпругата му - Ема Хеминг Уилис, призна, че се е наложило семейството ѝ да вземе най-тежкото решение.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2102
|предишна страница [ 1/351 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Всички в цяло село носят една фамилия и се разпознават по прякори...
10:12 / 07.11.2025
След Мария Бакалова отново красива актриса е новата на Валери Гри...
08:53 / 07.11.2025
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
08:42 / 07.11.2025
Честито на Дизела!
20:32 / 06.11.2025
Мария Ванкова роди момче
12:15 / 06.11.2025
Една от най-красивите ни волейболистки празнува днес
08:58 / 06.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS