ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Дъщерята на Румен Радев с още по-голям успех
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:44Коментари (0)798
©
Дъщерята на Румен Радев — Дарина Радева, продължава възходящата си кариера в Народния театър, където бе назначена на щат през есента на миналата година. Младата актриса е разпределена в още две нови постановки, чиито премиери ще са през следващия сезон, пише "Ретро“. 

Дарина е една от избраниците на световноизвестния словенски режисьор Йерней Лоренци за дългоочакваната постановка "Физика на тъгата“ по романа на Георги Господинов. През 2022 г. Лоренци пожъна успех на академичната ни сцена с авторския си спектакъл "Орфей“, който се играе вече трети сезон.

Тежкият кастинг за роли във "Физика на тъгата“ бе отворен за 41 актьори от трупата, към които режисьорът предварително бе отправил писмена покана да участват. Задачата им бе да се представят със слово, движение, музика или танц, вдъхновени от романа. Прослушването се проведе на малки групи, за да може Лоренци да се срещне отблизо с актьорите, които не познава от работата си върху "Орфей“.

"Спектакълът "Физика на тъгата" ще бъде театрално изследване на загубата на състрадание, на изгубеното усещане за общност, на способността  да гледаме през у очите на другия. Ще смесваме времена и пространства, ще търсим общност, място на утеха. И ще мечтаем за възможността да бъде различно“, споделя режисьорът. Репетициите започват през юни.

Дарина ще участва в още едно ново представление на голяма сцена - "Скъперникът“ от Молиер, поставен от северномакедонския режисьор Слободан Унковски. Очаква се комедийният спектакъл да бъде най-мащабната продукция за следващия сезон. Актьорите отново са избирани с кастинг, а редом с Дарина Радева ще играят Георги Мамалев, Валентин Ганев, Александра Свиленова и др.  

В момента на сцената на Народния театър дъщерята на Румен Радев може да бъде гледана в спектаклите "Елементарните частици“, "Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“, "Идеалният мъж“ и "Пиано в тревата“.

Освен че е талантлива, Дарина е много възпитано момиче, държи се перфектно, казват актьори ветерани от академичната ни трупа. Винаги била любезна и поздравявала, за разлика от други млади артисти, които подминавали мастити звезди от Народния театър, без да им кажат дори едно "Добър ден“.


Още по темата: общо новини по темата: 3261
05.02.2026 Елен Колева през сълзи разказа за Калин Терзийски
05.02.2026 Познато предаване с още по-познат водещ се завръща
05.02.2026 Задава се мега телевизионна битка
05.02.2026 Бруклин Бекъм премахна баща си
05.02.2026 Теа и Наум разделени
05.02.2026 Провокатори успяха да изкарат Азис извън кожата му
предишна страница [ 1/544 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Много богат българин днес става на 87
17:42 / 04.02.2026
Нели Рангелова е повече от страшна
16:42 / 04.02.2026
Ева Кикерезова се завърна в телевизията, появи се по bTV
12:33 / 04.02.2026
"Ергенът" започва, жените ще се избират от роднини и на бал
09:56 / 04.02.2026
The Times: Епстийн e имал тайно дете, което е било отнето от майк...
19:56 / 03.02.2026
Pandora Winter Love Story ТУРНЕ: Магията на споделените моменти з...
15:55 / 03.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
09:40 / 03.02.2026
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
12:18 / 04.02.2026
Какво означава, ако се чуват външни звуци или "пукане" вътре в котела на бойлера
Какво означава, ако се чуват външни звуци или "пукане" вътре в котела на бойлера
15:40 / 04.02.2026
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
17:35 / 03.02.2026
До 10 хил. евро за работодателите, за да адаптират работни места за хора с увреждания
До 10 хил. евро за работодателите, за да адаптират работни места за хора с увреждания
13:33 / 04.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Три трупа са открити в хижа
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: