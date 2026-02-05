ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дъщерята на Румен Радев с още по-голям успех
Дарина е една от избраниците на световноизвестния словенски режисьор Йерней Лоренци за дългоочакваната постановка "Физика на тъгата“ по романа на Георги Господинов. През 2022 г. Лоренци пожъна успех на академичната ни сцена с авторския си спектакъл "Орфей“, който се играе вече трети сезон.
Тежкият кастинг за роли във "Физика на тъгата“ бе отворен за 41 актьори от трупата, към които режисьорът предварително бе отправил писмена покана да участват. Задачата им бе да се представят със слово, движение, музика или танц, вдъхновени от романа. Прослушването се проведе на малки групи, за да може Лоренци да се срещне отблизо с актьорите, които не познава от работата си върху "Орфей“.
"Спектакълът "Физика на тъгата" ще бъде театрално изследване на загубата на състрадание, на изгубеното усещане за общност, на способността да гледаме през у очите на другия. Ще смесваме времена и пространства, ще търсим общност, място на утеха. И ще мечтаем за възможността да бъде различно“, споделя режисьорът. Репетициите започват през юни.
Дарина ще участва в още едно ново представление на голяма сцена - "Скъперникът“ от Молиер, поставен от северномакедонския режисьор Слободан Унковски. Очаква се комедийният спектакъл да бъде най-мащабната продукция за следващия сезон. Актьорите отново са избирани с кастинг, а редом с Дарина Радева ще играят Георги Мамалев, Валентин Ганев, Александра Свиленова и др.
В момента на сцената на Народния театър дъщерята на Румен Радев може да бъде гледана в спектаклите "Елементарните частици“, "Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“, "Идеалният мъж“ и "Пиано в тревата“.
Освен че е талантлива, Дарина е много възпитано момиче, държи се перфектно, казват актьори ветерани от академичната ни трупа. Винаги била любезна и поздравявала, за разлика от други млади артисти, които подминавали мастити звезди от Народния театър, без да им кажат дори едно "Добър ден“.
