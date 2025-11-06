ЗАРЕЖДАНЕ...
|Деси Радева извади рокля от нафталина
Една от тях бе Невена Николова, която сътвори наистина впечатляващи тоалети за срещите на Радева с Мелания Тръмп и Брижит Макрон в Брюксел.
От известно време обаче прави впечатление, че съпругата на Румен Радев вади от "нафталина“ стари тоалети с надеждата, че никой няма да си спомни, че вече са обличани, писа "Ретро".
Само дни след като заведе Десислава да разгледа Саудитска Арабия, първата двойка бе на поредната си задгранична екскурзия – този път в Египет. По покана на президента Абдел Фатах ас-Сиси Радев и жена му се появиха на официалната церемония по откриването на Големия египетски музей в Гиза.
От разпространените от прессекретариата на дър
Точно преди две години президентската булка се появи със същата дреха на тържествен концерт в Държавната опера в Бургас. Тогава обаче фокусът бе не толкова върху роклята със змийска шарка, която много прилича на модел от колекция на H&M, колкото върху гипса около китката на лявата ѝ ръка.
