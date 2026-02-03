ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Децата на известни актьори очакват първото си бебе
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:47Коментари (0)378
©
Синът на Еди Мърфи - Ерик, и дъщерята на Мартин Лорънс - Джасмин, ще стават родители!

Двойката, която сключи брак миналият май, сподели в Инстаграм, че очаква първото си бебе заедно. На черно-бяла снимка 30-годишната Джасмин е облечена в рокля с открити рамене, която подчертава бременното ѝ коремче.

36-годишният Ерик е положил глава върху корема на Джасмин, като се обръща към камерата. На една от снимките бъдещата майка се усмихва, гледайки съпруга си, а на други е заснета сама навън.

"Благодарим ти, Исусе, за най-великия дар“, написаха двамата в общата си публикация.

Миналия май Еди Мърфи потвърди, че синът му Ерик тайно се е оженил за дъщерята на Мартин Лорънс по време на интимна църковна церемония. Звездата от "Шрек“ се появи в епизод на The Jennifer Hudson Show на 29 май и сподели, че Ерик и Джасмин са се оженили "преди около две седмици“ в малка църква, вместо да правят голяма сватба.

"Всички правеха планове за голяма сватба, а после те решиха, че искат да направят нещо по-интимно – да бъдат само двамата“, каза Еди Мърфи, като се пошегува, че Лорънс вече няма нужда да плаща за "голяма сватба“. "Сега сме роднини“, добави той.

Еди Мърфи каза още, че двойката "не е имала сватба“ в традиционния смисъл, но може да направи по-голямо тържество по-късно.

"Отидоха и се ожениха в църквата“, каза актьорът. "Бяха само двамата и свещеникът. Едно тихо, малко събитие. Така че мисля, че ще направим голямо парти или нещо такова.“

През ноември 2024 г., след повече от три години връзка, Ерик предложи брак на Джасмин. Двамата обявиха щастливата новина с видео в Инстаграм, което включваше и момента, в който Джасмин каза "да“.

Клипът, под музиката на "Spend My Life With You“ от Ерик Бенет, показва как двойката влиза в стая, украсена със свещи, рози и цветни листенца, след което Ерик коленичи и отваря кутийката с пръстена.

"Толкова е красив! О, Боже мой“, каза Джасмин за годежния пръстен, преди да каже "да“ и да сподели целувка с бъдещия си съпруг.

Преди двамата да се сгодят, Еди сподели, че одобрява връзката на сина си - и дори се пошегува, че очаква бъдещото им дете да бъде "смешно“.

В интервю за CBS Mornings през юли 2024 г. Еди каза на Гейл Кинг, че той и бившият му партньор от "Бумеранг“ смятат за "готино“ това, че децата им са във връзка.

"И двамата са красиви“, каза Еди. "Изглеждат страхотно заедно. И е смешно, защото всички питат: "Това бебе няма ли да е много смешно?’“

"Самият ни генофонд ще направи това бебе смешно“, продължи той. "Ако някога се оженят и имат дете, очаквам детето да е забавно.“


Още по темата: общо новини по темата: 3237
03.02.2026 »
03.02.2026 »
03.02.2026 »
03.02.2026 »
03.02.2026 »
03.02.2026 »
предишна страница [ 1/540 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Pandora Winter Love Story ТУРНЕ: Магията на споделените моменти з...
15:55 / 03.02.2026
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
DARA: Взех решение за "Евровизия"
18:55 / 02.02.2026
Пътешественик: Столицата на Колумбия няма нищо общо с представата...
08:12 / 03.02.2026
Едно от най-емблематичните заглавия на XXI век се завръща на голе...
16:19 / 02.02.2026
Dara иска да се откаже от "Евровизия"
12:48 / 02.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
09:07 / 01.02.2026
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
09:24 / 01.02.2026
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
15:29 / 01.02.2026
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
09:40 / 03.02.2026
Официална информация от МВР-Пловдив за джипа, който се вряза в заведение в "Тракия"
Официална информация от МВР-Пловдив за джипа, който се вряза в заведение в "Тракия"
13:33 / 01.02.2026
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
08:33 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Три трупа са открити в хижа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Мащабна акция в митница Пловдив, арестуваха директора
Футбол - други
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: