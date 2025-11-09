Бояна Шарлопова е напът да съсипе бизнеса на покойния си съпруг

© Бояна Шарлопова е напът да съсипе бизнеса на покойния й съпруг Стефан Шарлопов, узна "Уикенд". Хотелиерската империя има все повече отлив на клиенти, защото от известно време блондинката постоянно организира и провежда ритуали за женска енергия, отваряне на чакри и всички възможни глупотевени, които са актуални в момента и стотици жени се лъжат да си дават парите за глупости.



Разбира се, тези "сектантски" практики не се нравят на сериозни бизнесмени, които доскоро отсядаха в хотелите на Шарлопов и все по-често избират други места за отдих и работа. В последно време се наблюдавал отлив на клиенти, а причината се крие в семинарите тип "Наталия Кобилкина".



"Стефан положи толкова усилия да развие бизнеса си, инвестира пари, време и нерви в това да изгради империя, а сега Бояна ще съсипе всичко. С дъщеря му Ева има различия в управлението и заради това разделиха бизнеса, но тогава Шарлопова още не беше залитнала толкова много по женски енергии и актуалните ритуали за "по-добрата версия на себе си", коментират във финансовите кръгове.



Бизнесът на настоящия любовник на Бояна също е застрашен, издадоха ни бивши клиенти на бутиковата туристическа агенция, която има Стефан Стефанов. Той е приключенец, пътуващ неуморно по света. Мъжът е на 37 години и е родом от Шумен, но от години живее в София. Стефанов и Бояна официално показаха, че са заедно преди година и вече не крият връзката си. Атлетичният мачо е по-млад от Бояна с 11 години. По ирония на съдбата и новият й мъж се казва Стефан, точно като починалия Шарлопов. Стефан е коренно различен от олигарха – доста по-млад, атлетичен, авантюрист, с провокативна визия. Той има бутикова туристическа агенция и е обиколил всички по-интересни дестинации по света. Стефан най-често организира пътувания до Намибия, Исландия, Виетнам, Мадагаскар, Того, Киргизстан, Фарьорските острови, Мадейра и Филипинските острови. От половин година Шарлопова се е намесила в управлението на агенцията и организира партита за необвързани на катамарани в Гърция, както екскурзии до о. Бали за преоткриване на себе си. "Завръщане към себе си. Жените губим връзката с тялото си, със сърцето си, с мекотата и интуицията си. А всъщност именно там се крие истинската ни сила. Точно от тази нужда се роди идеята за нашата женска група в Бали. Не като бягство. А като завръщане – към женската енергия, към тялото, към онази вътрешна мъдрост, която светът често ни кара да заглушаваме" – вече така рекламират екскурзиите.



"Преди правеха наистина интересни и по-различни пътувания, а сега с тях пътешестват само кифли, които търсят да си намерят богат мъж, който да ги финансира да намират себе си и да са по-добра версия на себе си" – пишат предишни редовни клиенти на туристическата агенция на любимия на Бояна, които вече не използват услугите им.



"Бояна повече от 10 години работи с хора, които търсят пътя обратно към себе си. Нейният подход е нежен, но и дълбок – основан на убеждението, че тялото, душата и психиката са едно цяло. Тя е създател на терапевтични групи като "Пробуждане на женската сила“ и "Група за необвързани“, в които жените изследват интимността, свързването и личните си вътрешни светове. В работата си Бояна използва телесни практики, които помагат не просто да говорим за проблемите, а да ги преживеем, разберем и освободим. Вярва, че истинската промяна започва отвътре – и именно там ще ни води по време на пътуването" – пишат на страницата на туристическата агенция, а хората се чудят какви телесни практики използва красивата вдовица.



Припомняме, че бизнесменът Стефан Шарлопов издъхна преди почти 7 години от инфаркт. Слуховете редяха, че той е починал в леглото на друга жена, но фамилията отрича. Месеци след кончината му вдовицата, която е негова бивша секретарка, се залюби с шофьора и охранителя си, с когото спеше в продължение на над 5 години, но упорито криеше, че е с него. Милионерката и мачото често пътуваха на почивки, които щедро плащаше вдовицата. Преди около година и половина Бояна го разкарала и се впуснала във връзка с приключенеца Стефан, който може да има значително по-млади жени, но е привлечен от красотата и вероятно имотното състояние на Шарлопова.