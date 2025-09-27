Бившата на Карлос Насар след раздялата: Спря да ми пука, край!

© "Изведнъж спря да ми пука и заживях щастливо. Край", заяви бившето гадже на Карлос Насар - Магдалина Миневска.



Гимнастичката качва поста непосредствено след като щангистът официализира връзката си с волейболистката Александра Костадинова.



Маги явно се опитва да затвори устите на хората, показвайки, че е продължила напред. Красавицата пътува, развива се и се радва на живота въпреки любовните драми.