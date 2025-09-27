ИЗПРАТИ НОВИНА
Бившата на Карлос Насар след раздялата: Спря да ми пука, край!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:59
©
"Изведнъж спря да ми пука и заживях щастливо. Край", заяви бившето гадже на Карлос Насар - Магдалина Миневска.

Гимнастичката качва поста непосредствено след като щангистът официализира връзката си с волейболистката Александра Костадинова.

Маги явно се опитва да затвори устите на хората, показвайки, че е продължила напред. Красавицата пътува, развива се и се радва на живота въпреки любовните драми.


