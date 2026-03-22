Зверска катастрофа в Стара Загора прати двама в болница, съобщиха за ФОКУС от ОДМВР-Стара Загора. В 08:43 часа днес е настъпило пътнотранспортно произшествие на кръстовището на ул. "Отец Паисий" и ул. "Августа Траяна".
По първоначална информация лек автомобил, управляван от 22-годишна жена, блъснал 54-годишен пешеходец, който е бил на тротоара. Водачката и пешеходецът са транспортирани в Спешен център за оказване на медицинска помощ.
Не са тесвани на място за употреба на алкохол, ще им бъдат взети кръвни проби за анализ. В момента се извършва оглед на местопроизшествието.
Работата по случая продължава в рамките на започнато досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.
Временно движението в района на местопроизшествието е спряно.На място има полицейски екип.
Зверска катастрофа в Стара Загора, 22-годишна помете пешеходец!
