ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Зимата се завърна в Родопите
В планините днес ще бъде предимно облачно, в масивите в Южна България с валежи от сняг, под 1600 метра – от дъжд. В много райони валежите ще бъдат значителни по количество. След обяд валежи ще има и по Стара планина.
Ще духа силен и бурен югозападен вятър, който постепенно ще отслабне и ще се ориентира от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 347
|предишна страница [ 1/58 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Шофьорът, предизвикал катастрофата с бившия кмет на Червен бряг, ...
08:06 / 29.01.2026
НИМХ издадe предупреждения
08:07 / 29.01.2026
Консултациите за служебен премиер продължават
08:04 / 29.01.2026
Изтече видео с голи кадри на клиентка от студио за епилация
20:45 / 28.01.2026
Клиент: Миналата година купих капки за уши - 4,05 лв., а сега в ...
20:41 / 28.01.2026
Между 2 и 4 години години са необходими за адаптация към еврото
21:00 / 28.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Повече от щастлива в новата си къща
09:10 / 27.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Германия обяви награда от един милион евро
13:22 / 27.01.2026
Ники Кънчев: Почина един от великаните на Пловдив
11:06 / 27.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS