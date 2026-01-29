ИЗПРАТИ НОВИНА
Зимата се завърна в Родопите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:55Коментари (0)336
Зимата се завърна по високите части на планините тази сутрин, предава Plovdiv24.bg. След валежите от дъжд през последните дни в момента сняг вали в района на ски курорта Пампорово в Родопите.

В планините днес ще бъде предимно облачно, в масивите в Южна България с валежи от сняг, под 1600 метра – от дъжд. В много райони валежите ще бъдат значителни по количество. След обяд валежи ще има и по Стара планина.

Ще духа силен и бурен югозападен вятър, който постепенно ще отслабне и ще се ориентира от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.


