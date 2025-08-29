ЗАРЕЖДАНЕ...
|Жена е починала, а мъж е в тежко състояние при една от двете катастрофи на пътя Ботевград-Мездра
Има една жертва при една от двете катастрофи. Жена е починала, а мъж е в тежко състояние. Това съобщи пътният експерт Диана Русинова, която първа сигнализира във Facebook за инцидентите.
Това е вторият инцидент, който се случи на метри от първата катастрофа на път I-1 (Е79) в участъците с двупосочно движение.
Припомняме, че лек автомобил "Опел" е навлязал в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в идващия срещу него бус "Мерцедес".
Снимките от двете катастрофи са на пътния експерт Диана Русинова и са публикувани във Facebook. Може да ги видите в галерията.
