Жена бе премазана, след като изпадна от автомобила при катастрофа
Автор: Георги Кирилов 20:14
© Facebook
Тежка катастрофа е станала малко по-рано на 65 км на АМ "Хемус". За инцидента съобщи пътният експерт Диана Русинова в социалните мрежи. 

Русинова информира, че има и жертва. 

"Лек автомобил се е завъртял, в следствие, на което се е ударил в мантинелата. Жена е изпаднала от автомобила и е била премазана. Произшествието е настъпило при мокра настилка", посочва още тя.


