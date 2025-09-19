Здравният министър: Хранително отравяне е причината за 256 заболели след сватба в Сливенско

© Хранително отравяне е причината за 256 заболели след сватба в с. Филаретово, Сливенска област. Това каза министърът на здравеопазването Силви Кирилов по време на парламентарния контрол днес.



От заболелите хоспитализирани са 99. 153 от заболелите са мъже, а 103 са жени.



"На 18 август около 17:30 ч. в Регионалната здравна инспекция в Сливен постъпва информация от Центъра за спешна медицинска помощ в Сливен за болни със стомашно-чревни оплаквания и висока температура. Пациентите са били гости на същата сватба. На следващия ден след заповед на директора на инспекцията е сформиран екип за проучване на ситуацията. Всички регионални здравни инспекции са уведомени за възможността за повишено търсене на медицинска помощ. От регионалните здравни инспекции във Варна, Велико Търново, Търговище, Шумен и Ямбол са открили заболели, присъствали на сватбата", изясни министърът.



Сватбата се е състояла на открито - в двора на кметството, присъствали са 750 човека. От няколко дирекции на РЗИ е постъпила информация за хоспитализирани граждани, присъствали на тържеството.