|Заради лошите метеорологични условия 21 училища не успяха да участват в проучването на МОН сред шестокласниците
Шестокласниците имаха 40 минути, за да решат 11 задачи с избираем отговор и 2 с кратък свободен отговор с практическа насоченост. Изследването протече нормално, като към момента не са постъпили сигнали за сериозни технически проблеми с достъпа и работата в платформата.
Поради влошените метеорологични условия 21 училища не успяха да участват в проучването. На тях ще бъде дадена възможност, ако желаят, да направят изследването на училищно ниво.
В онлайн изследването се включиха близо 48 000 ученици (приблизително 90% от всички шестокласници). И тази година националното входно изследване се проведе изцяло онлайн, както беше миналата година за деветокласниците. Всеки ученик достъпваше до работната платформа чрез уникален QR код, генериран за неговото устройство и потвърдено от учителя-наблюдател. Резултатите от националното изследване ще се използват като инструмент за подкрепа – за да покажат къде са необходими допълнителни ресурси или насоки. Те ще могат да бъдат вписвани и като текуща оценка, но само при желание на ученика и по преценка на учителя.
МОН проведе изследването именно сред шестокласниците - малко след прехода на децата от начален към прогимназиален етап, когато се срещат с нови учители, а понякога изцяло сменят училището и средата си. Целта на проучването е да проследи как тези фактори влияят на резултатите по математика – доколко спадът им в по-горните класове се дължи на натовареността на учебните програми и съдържанието, на смяната на средата или други фактори.
