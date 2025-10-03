ИЗПРАТИ НОВИНА
Заради лошите метеорологични условия 21 училища не успяха да участват в проучването на МОН сред шестокласниците
Автор: Десислава Томева 19:44Коментари (0)194
©
В над 1600 училища в цялата страна се проведе национално онлайн изследване на входното ниво по математика в 6. клас. Тестът премина в две сесии - едната от 12:00 ч., а другата от 13:30 ч. Часовете бяха избрани така, че да са между смените в училищата на двусменен режим на обучение, за да се избегне излишна натовареност за учениците, учителите и родителите.

Шестокласниците имаха 40 минути, за да решат 11 задачи с избираем отговор и 2 с кратък свободен отговор с практическа насоченост. Изследването протече нормално, като към момента не са постъпили сигнали за сериозни технически проблеми с достъпа и работата в платформата.

Поради влошените метеорологични условия 21 училища не успяха да участват в проучването. На тях ще бъде дадена възможност, ако желаят, да направят изследването на училищно ниво.

В онлайн изследването се включиха близо 48 000 ученици (приблизително 90% от всички шестокласници). И тази година националното входно изследване се проведе изцяло онлайн, както беше миналата година за деветокласниците. Всеки ученик достъпваше до работната платформа чрез уникален QR код, генериран за неговото устройство и потвърдено от учителя-наблюдател. Резултатите от националното изследване ще се използват като инструмент за подкрепа – за да покажат къде са необходими допълнителни ресурси или насоки. Те ще могат да бъдат вписвани и като текуща оценка, но само при желание на ученика и по преценка на учителя.

 

МОН проведе изследването именно сред шестокласниците - малко след прехода на децата от начален към прогимназиален етап, когато се срещат с нови учители, а понякога изцяло сменят училището и средата си. Целта на проучването е да проследи как тези фактори влияят на резултатите по математика – доколко спадът им в по-горните класове се дължи на натовареността на учебните програми и съдържанието, на смяната на средата или други фактори.


