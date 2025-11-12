ЗАРЕЖДАНЕ...
|Заради бойкота на работодателите: Отменят Националния съвет за тристранно сътрудничество утре
"В своята работа правителството винаги се е ръководило от принципната позиция, че социалният диалог е необходим при всички важни решения в страната. Добрият управленски тон изискваше да се консултираме с всички социални партньори, но повторният отказ на част от тях да участват в заседанието на НСТС дава ясна оценка за отношението им към бюджетa", пишат от пресцентъра на МС.
Правителството ще одобри законопроектите, свързани с Бюджет 2026 във вида, съгласуван с партиите, подкрепящи правителството.
