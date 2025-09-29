Военна полиция разследва пътен инцидент

© Военен камион е катастрофирал в Прохода на Републиката. За инцидента потвърди пред "Фокус" Марияна Христова, говорител на Областна дирекция на МВР-Велико Търново. Тя уточни, че по случая се води разследване от Военна полиция, откъдето все още няма подробности.



Към мястото на произшествието - в района на село Мишеморков хан, незабавно след подаване на сигнала, са тръгнали служители на реда и екипи на Спешна помощ. По непотвърдена информация при произшествието са пострадали двама чужди граждани. Те са откарани в МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов", като състоянието им се изяснява.



Движението не е спряно, но се случва в едната лента. Участъкът се регулира от пътна полиция.



Вероятно става въпрос за конвой с военна техника, пътуваща за Франция, тъй като на 24 септември Министрство на отбраната разпространи съобщение, че личен състав и военна техника от Въоръжените сили на Република Франция ще преминават в периода 25 септември – 2 октомври 2025 г. по републиканската пътна инфраструктура.