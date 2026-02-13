ЗАРЕЖДАНЕ...
|Румънски товарен автомобил уби пешеходка
По първоначална информация товарен автомобил с румънска регистрация е блъснал пешеходка. Тя е починала на място.
На местопроизшествието се извършва оглед. Леките автомобили се пренасочват по обходни маршрути.
