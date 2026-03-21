Жестока катастрофа между автобус и линейка отне живота на водача на специализирания медицински автомобил на главния път София – Варна. Инцидентът е станал преди минути в района на разклона за село Момин сбор, информира Plovdiv24.bg.
Трагичната новина бе потвърдена от Марияна Христова, говорител на Областната дирекция на МВР – Велико Търново. По първоначални данни сблъсъкът е бил изключително силен, като шофьорът на линейката е загинал на място. Към този момент няма информация за други пострадали пътници от автобуса или медицинския екип.
На мястото на произшествието се извършват огледи от разследващи полицаи, като по случая вече е образувано досъдебно производство за изясняване на причините за фаталния сблъсък.
Шофирайте с повишено внимание в участъка на Велико Търново, пътят не е затоврен, водачите да преминават с повищено внимание.
