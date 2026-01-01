ЗАРЕЖДАНЕ...
|Открили са флакони с райски газ в колата от катастрофата на Присовските завои
Подобна информация изнесе и председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова, като публикува снимки на флаконите в колата в профила си в социалната мрежа Фейсбук.
Припомняме, че при катастрофата загинаха двама мъже, а други двама са в болница, като единият е в тежко състояние.
