© Фейсбук виж галерията Флакони с райски газ са открити в лекия автомобил, участвал в тежката катастрофа в района на Присовските завои. Това научи ФОКУС от свои източници. Според непотвърдена от властите информация те са използвани от младите мъже, които са било в колата. Дали шофьорът е употребил от субстанцията не е ясно.



Подобна информация изнесе и председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова, като публикува снимки на флаконите в колата в профила си в социалната мрежа Фейсбук.



Припомняме, че при катастрофата загинаха двама мъже, а други двама са в болница, като единият е в тежко състояние.