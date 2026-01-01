ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Открили са флакони с райски газ в колата от катастрофата на Присовските завои
Автор: Георги Кирилов 16:11Коментари (0)954
© Фейсбук
виж галерията
Флакони с райски газ са открити в лекия автомобил, участвал в тежката катастрофа в района на Присовските завои. Това научи ФОКУС от свои източници. Според непотвърдена от властите информация те са използвани от младите мъже, които са било в колата. Дали шофьорът е употребил от субстанцията не е ясно. 

Подобна информация изнесе и председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова, като публикува снимки на флаконите в колата в профила си в социалната мрежа Фейсбук.

Припомняме, че при катастрофата загинаха двама мъже, а други двама са в болница, като единият е в тежко състояние.


Още по темата: общо новини по темата: 33
29.12.2025 Затворен е пътят Велико Търново - Гурково, има загинали
07.12.2025 Мъж е в тежко състояние след катастрофа по пътя София - Варна
06.12.2025 Катастрофа затвори Прохода на Републиката
09.11.2025 Отвориха Прохода на Републиката
09.11.2025 Има пострадал при катастрофата, която затвори Прохода на Републиката
04.10.2025 Много тежка катастрофа през нощта, има загинал!
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
МВнР: Няма данни за загинали българи при инцидента в Швейцария
16:21 / 01.01.2026
Винетките през 2026 година
15:50 / 01.01.2026
История на българския лев и връзката му с еврото
16:16 / 01.01.2026
Ето колко ще взимат управителят и подуправителите на БНБ през 202...
13:43 / 01.01.2026
Как за секунди да сметнем рестото в евро наум
13:53 / 01.01.2026
20 секунди след полунощ беше отчетено първото успешно теглене в е...
12:36 / 01.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
10:36 / 31.12.2025
Карлос Насар проговори
Карлос Насар проговори
15:12 / 30.12.2025
Джартов препоръча да се избягва употребата на разклонители в домашни условия
Джартов препоръча да се избягва употребата на разклонители в домашни условия
09:44 / 31.12.2025
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" се приемат до 50 монети в лева
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" се приемат до 50 монети в лева
16:10 / 31.12.2025
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
17:27 / 30.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Експлозия в бар в швейцарски ски курорт
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: