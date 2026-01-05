ИЗПРАТИ НОВИНА
Автомобилно меле във Велико Търново: Един е загинал, а четирима са в болница
Автор: Луиза Транчева 09:36Коментари (0)887
© Снимката е илюстративна
Тежка катастрофа е станала тази нощ във Велико Търново. При инцидента са се ударили три коли, като сигналът е подаден малко преди 00:30 часа. Млад мъж е загинал, а други четирима са настанени са лечение в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов", предаде кореспондент на ФОКУС. По данни на лечебното заведение двама са в ортопедия, а други двама - в хирургия с различни гръдни травми. 

Освен полицаи и екипи на Спешна помощ, на място са пристигнали и служители на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“, които са рязали една от колите, за да извадят ранените. Инцидентът е станал по улица "Дълга лъка“. Участъкът е останал затворен за часове, като към момента трафикът се осъществява нормално.

На местопроизшествието са извършени огледи, по случая е образувано досъдебно производство.

Източници на ФОКУС разкриха, че се работи и по версия, в която катастрофата е в следствие на организиран дрифт в района.


