|Автомобилно меле във Велико Търново: Един е загинал, а четирима са в болница
Освен полицаи и екипи на Спешна помощ, на място са пристигнали и служители на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“, които са рязали една от колите, за да извадят ранените. Инцидентът е станал по улица "Дълга лъка“. Участъкът е останал затворен за часове, като към момента трафикът се осъществява нормално.
На местопроизшествието са извършени огледи, по случая е образувано досъдебно производство.
Източници на ФОКУС разкриха, че се работи и по версия, в която катастрофата е в следствие на организиран дрифт в района.
