"Аз моите компромиси си ги изядох - веднъж със "сглобката" и веднъж с "ДПС – Ново начало". Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който е на среща с бизнеса в Шумен.

"Ние няма да вдигаме данъците. Да, бяхме в "сглобка", бизнесът страдаше и се наложи да се съберем с ПП-ДБ. След 7 или 8 поредни избори трябваше да направим правителство – на терена бяха АПС, ИТН и БСП. Направихме го, АПС се оттеглиха и дойде ДПС. Искам да стане ясно – ако има модел, той е на ГЕРБ, на Борисов и на моите съпредседатели“, каза той и допълни:

"Ние въведохме данъчната конкурентоспособност и нищо не налага да правим повече компромиси. За една година "олевяхме" - станахме по-лява партия заради управлението с БСП и "ДПС - Ново начало". За тази година ГЕРБ понесе много негативи, но държавата получи много позитиви“, каза Борисов, като посочи успехите на България, свързани с еврозоната и Шенген.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че ако напрежението в Близкия изток продължи, проблемите с горивата и електроенергията ще се задълбочат.

"Благодарение на ГЕРБ няма миграционен натиск – спокойно се разхождате нощем със скъпи вещи. Ще запазим нивото на енергоизточниците", каза още той и припомни, че са успели да извоюват дерогация от САЩ за българските дружества на "Лукойл".

"Направихме чудеса от храброст за тази дерогация", каза той.