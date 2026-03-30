Водачът на листата на ГЕРБ за Пловдив град Бойко Борисов и кандидати за депутати от партията посетиха УМБАЛ "Св. Георги", където се изгражда модерна детска болница, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Проф. д-р Карен Джамбазов показа и разказа до къде е стигнало строителството на обекта, започнат през 2017 г. със 17 милиона лева заем от държавата. До края на април строителството ще приключи, а до края на годината детските отделения от базата на бул. "Васил Априлов" се очаква да бъдат преместени на новото място.

С тясната връзка с хирургическия блок ще има възможност да се дава комплексна услуга за децата от цяла Южна България. 

"Ние ходим и само показваме какво сме направили и ще направим" - каза в отговор Борисов.

"Ако не беше ГЕРБ, нямаше да има План за възстановяване и устойчивост и нямаше да има средства за изграждането. Това е нашият прогрес – от голи поляни до паркинг и модерна болница“, заяви още Борисов, като отбеляза, че наскоро е посетил и детската болница в Бургас, която също определи като много красива.