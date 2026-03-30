Водачът на листата на ГЕРБ за Пловдив град Бойко Борисов и кандидати за депутати от партията посетиха УМБАЛ "Св. Георги", където се изгражда модерна детска болница, предава репортер на Plovdiv24.bg.
Проф. д-р Карен Джамбазов показа и разказа до къде е стигнало строителството на обекта, започнат през 2017 г. със 17 милиона лева заем от държавата. До края на април строителството ще приключи, а до края на годината детските отделения от базата на бул. "Васил Априлов" се очаква да бъдат преместени на новото място.
С тясната връзка с хирургическия блок ще има възможност да се дава комплексна услуга за децата от цяла Южна България.
"Ние ходим и само показваме какво сме направили и ще направим" - каза в отговор Борисов.
"Ако не беше ГЕРБ, нямаше да има План за възстановяване и устойчивост и нямаше да има средства за изграждането. Това е нашият прогрес – от голи поляни до паркинг и модерна болница“, заяви още Борисов, като отбеляза, че наскоро е посетил и детската болница в Бургас, която също определи като много красива.
Борисов в Пловдив: Показваме какво сме направили и какво ще направим
Още по темата
/
Още от Институции
/
Лекари от Пловдив: Промяната на температурите и смяната на часовото време оказват негативно влияние върху сърцето
30.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Stranger_
на 30.03.2026 г.
Доста направихте за Пловдив. Превърнахте го от прекрасен и спокоен град в едно бетонно гето!
един тракиец
на 30.03.2026 г.
10г строили корпус на болница с пари от бързи заеми… С това ли намериха да се похвалят?? Пловдив затъва жестоко и с този кмет.
Даскала1
на 30.03.2026 г.
Голям страх ще го тресе Боката, ком като обикаля страната каго глуха кучка. То е ясно, краят на ГЕРБ дойде, време да се скрият някъде герберастите.
PlovdivMaina11
на 30.03.2026 г.
пълен позор, градът е на мафията.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.