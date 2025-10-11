ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Вежди Рашидов: Държавността е изтървана
"Наводнения, безводие, боклук, катастрофи и саморазправа – всичко това показва, че държавата трябва да си върне контрола. Държавността се гради от всички нас, а не само от министрите“, заяви пред NOVA Рашидов.
Той уточни, че като съветник на премиера Росен Желясков предоставя съвети само при поискване, основно в сферата на културата, и подчерта професионалните качества на премиера.
"Екипът е уравновесен, балансиран и образован човек, юрист, познавач на правото“, каза Рашидов.
Той коментира и законопроекта за свободата на словото, предложен от ИТН. "Абсурдно е в демократична държава да се въвежда закон, който предвижда до шест години затвор и солени глоби за разгласяване на лични данни. Всяка клевета трябва да се доказва в съда, а не чрез законови промени, които ограничават свободата на словото“, каза Рашидов.
Освен политическите теми, Рашидов обърна внимание и на социалния аспект -домашното насилие и нуждата от защита на жертвите, както и важността на спорта и изкуството като фактори за обединение на обществото. "Спортът и изкуството обединяват хората, създават радост и емоция. Това са малките пробиви в голямата тъма“, каза Рашидов.
Рашидов коментира и политическите протести и обществените нагласи. "Много често хората протестират без ясно доказателство за корупция или проблеми, което води до анархия. Не може да се протестират абстрактни идеи, без конкретни доказателства“, каза той.
Вежди Рашидов подчерта, че ролята на творците и младите хора също е важна. "Човекът не е съвършен, но изкуството и спортът ни показват как можем да преодолеем трудностите и да се обединим като общество“, подчерта Рашидов.
"Пожелавам си да си върнем държавността, реда и спокойствието в страната. Само така ще можем да се справим с кризите, които ни засягат – от цените на храните до управлението на боклука и инфраструктурата“, завърши той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 382
|предишна страница [ 1/64 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бездомно животно е предупредило хората за задаващото се бедствие ...
10:01 / 11.10.2025
Какви суми и в кои клонове на "Български пощи" ще можем да обменя...
10:16 / 11.10.2025
Най-големият работодател в България: В 226 общини дава по-високи ...
08:25 / 11.10.2025
Промяна в движението по АМ "Тракия"
08:28 / 11.10.2025
Много силен вятър в 9 области
08:29 / 11.10.2025
Благомир Коцев остава в ареста
21:24 / 10.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Дженифър Анистън: Пътят към бебето беше труден
15:30 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS