|Васил Терзиев: Посещавал съм хижа "Петрохан" с децата ми
"Посещавал съм хижа "Петрохан" през юли с децата ми", коментира още той.
Кметът на София каза още, че той е дарявал за всякакви каузи, но не е държал това да бъде публично.
"За мен дарителството не е да подпомогне някой и после да търсиш дивидент. То е нагласа, че зад каузите, които са ти важни, трябва да подкрепяш хората зад тях. Дарявал съм за лечението на деца, възрастни, църкви. Може да видите моето име като дарител на "Пирогов“, уточни той.
Терзиев попита къде е вътрешният министър и главният секретар на МВР. "Тях ги няма, а въпросите идват към мен", допълни той.
