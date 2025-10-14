ЗАРЕЖДАНЕ...
В Пловдив утре ще се радваме на пролетно време
В планините ще бъде предимно облачно и мъгливо. На места ще има валежи от дъжд, над около 1800 метра от сняг. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.
По Черноморието ще бъде предимно облачно, на много места с превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
