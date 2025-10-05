ИЗПРАТИ НОВИНА
Ужасяващи кадри от момента на катастрофата във Варна
Автор: Лора Димитрова 22:45 / 05.10.2025
В социалните мрежи се появи нов клип от трагедията на автомобилното състезание Планинско изкачване "Аладжа манастир" във Варна. На кадрите се чуват гласовете на очевидци и силни писъци на предполагаемите пострадали.

Припомняме, че инцидентът е станал след първия завой на Т-образното кръстовище с бул. "Княз Борис Първи" по посока Аладжа манастир. Един човек загуби живота си, а още осем бяха ранени. По първоначална информация след като е изпуснал завой, състезателен автомобил е минал през мантинелата и се е врязал в публиката. Участъкът на инцидента е бил забранен за публика. Най-вероятно хората са навлезли през гората. 

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев разпореди незабавна проверка на Автомобилната федерация на България (АФБ) и организацията на проведеното рали. Проверката ще бъде извършена чрез Дирекция "Регионална координация и контрол" към Министерството на младежта и спорта.

По информация на полицията шофьорът е положителна проба за наркотици /за амфетамин/ след направен полеви тест.



