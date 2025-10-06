ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Състезател: Той нямаше никаква възможност дори да намали скоростта
Автор: ИА Фокус 23:06Коментари (0)109
© NOVA
Честно казано, трасето беше с много ниско сцепление. В зоната, в която стана инцидентът, асфалтът беше хлъзгав и износен. По това време на годината температурите са доста ниски, което намалява още почеве сцеплението. Гумите на състезателните автомобили са специални и не успяват да достигнат оптимална температура за сцепление". Това обясни автомобилният състезател Мартин Петков, който е бил участник в тази надпревара, пише NOVA.

Автомобилният състезател Илия Царски също потвърди, че в отсечката, в която се провежда надпреварата - няма никакво сцепление. "Това е известно от години. Тази отсечка е известна като изключиетлно хлъзгава и няма никакъв "грип" - с други думи няма сцепление. Това, което видях на видеата, е, че автомобилът с много голяма скорост подскача на неравност, пилотът губи лек контрол, но веднага и много адекватно стъпва на спирачките. Но тъй като няма контакт между гумите и асфалта - той нямаше никаква възможност дори да намали скоростта, за да бъде по-лек ударът". 

По думите на Царски една от причините за този инцидент, вероятно е фактът, че вероятно асфалтът по време на тестовете е бил по-тъпъл заради по-хубавото време. "Така че причина е студеният въздух и асфалт. И не на последно място забраната за използване на електрически подгряващи "чохли“ за гумите — забрана наложена от българската федерация, уж в съответствие с екологичните норми в Европа". 

Според автомобилните състезатели най-обезпокояващото в случая обаче не са само техническите обстоятелства, а фактът, че зрители са се намирали на опасно място — външен завой, при това както по време на състезанието, така и по време на съботните тренировки.

"Тези хора стояха там още от събота. Ние, пилотите, не можем да ги изгоним. Можем само да сигнализираме организатора“, обясни Петков. И допълни: "Сигнализирано е. Но колите на този конкретен завой се движат с около 150-160 км/ч". 

Илия Царски подчерта и ролята на маршалите — хората, отговорни за сигурността на трасето. По думите му хора за тази  позиция се оказват недобре обучени и в недостиг. "Те трябва да преминават специални курсове, за да се обучават. Трябва да се изгради компетентен и професионален екип. Трябва да се слуша мнението на опитните пилоти. Само така можем да избегнем подобни трагедии в бъдеще“.


Още по темата: общо новини по темата: 10
06.10.2025 »
06.10.2025 »
06.10.2025 »
05.10.2025 »
05.10.2025 »
05.10.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Meteo Balkans показа видеокарта на онова, което ни връхлита до ча...
21:13 / 06.10.2025
Обрат с кръвната проба за амфетамин на пилота, врязал се в публик...
21:01 / 06.10.2025
Дъщерята на полицая, загинал в потопа: Той беше моят Тати
20:48 / 06.10.2025
Хванаха 113 кг канабис в камион, пътуващ от България за Турция
20:36 / 06.10.2025
Специалист: Неслучайно хората, които са създавали населените мест...
20:55 / 06.10.2025
Енергиен експерт: Има сериозен проблем в България, 1/5 от домакин...
19:41 / 06.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
19:37 / 05.10.2025
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
08:51 / 05.10.2025
Честито, Ивайло Захариев!
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
10:34 / 05.10.2025
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
21:34 / 04.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много ранени
Бури и градушки 2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: