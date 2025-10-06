ЗАРЕЖДАНЕ...
|Състезател: Той нямаше никаква възможност дори да намали скоростта
Автомобилният състезател Илия Царски също потвърди, че в отсечката, в която се провежда надпреварата - няма никакво сцепление. "Това е известно от години. Тази отсечка е известна като изключиетлно хлъзгава и няма никакъв "грип" - с други думи няма сцепление. Това, което видях на видеата, е, че автомобилът с много голяма скорост подскача на неравност, пилотът губи лек контрол, но веднага и много адекватно стъпва на спирачките. Но тъй като няма контакт между гумите и асфалта - той нямаше никаква възможност дори да намали скоростта, за да бъде по-лек ударът".
По думите на Царски една от причините за този инцидент, вероятно е фактът, че вероятно асфалтът по време на тестовете е бил по-тъпъл заради по-хубавото време. "Така че причина е студеният въздух и асфалт. И не на последно място забраната за използване на електрически подгряващи "чохли“ за гумите — забрана наложена от българската федерация, уж в съответствие с екологичните норми в Европа".
Според автомобилните състезатели най-обезпокояващото в случая обаче не са само техническите обстоятелства, а фактът, че зрители са се намирали на опасно място — външен завой, при това както по време на състезанието, така и по време на съботните тренировки.
"Тези хора стояха там още от събота. Ние, пилотите, не можем да ги изгоним. Можем само да сигнализираме организатора“, обясни Петков. И допълни: "Сигнализирано е. Но колите на този конкретен завой се движат с около 150-160 км/ч".
Илия Царски подчерта и ролята на маршалите — хората, отговорни за сигурността на трасето. По думите му хора за тази позиция се оказват недобре обучени и в недостиг. "Те трябва да преминават специални курсове, за да се обучават. Трябва да се изгради компетентен и професионален екип. Трябва да се слуша мнението на опитните пилоти. Само така можем да избегнем подобни трагедии в бъдеще“.
