Обрат с кръвната проба за амфетамин на пилота, врязал се в публика на рали
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:01
©
Пилотът Нейко Нейков ще бъде освободен от ареста, съобщиха от пресцентъра на варненската окръжна прокуратура. Той не успя да вземе завой и се вряза в хора от публиката по време на автомобилното състезание край Аладжа манастир и един човек загина.

Нейков няма да бъде привлечен и към наказателна отговорност, тъй като инцидентът не е пътнотранспортно произшествие по Закона за движение по пътищата.

Готов е и резултатът от кръвната проба на състезателя за амфетамин и той е отрицателен. А според Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики вина за трагичния инцидент по време на ралито край Аладжа манастир носи организаторът на състезанието.

След инцидента шофьорът даде доброволно кръвни проби за алкохол и наркотици във ВМА. Полевият тест на място е бил отрицателен за алкохол, но положителен за наркотици /за амфетамин/.


