|Бог да е с нея. Критично е състоянието на Албена, пострадала при ралито до Варна
Състоянието на Албена остава изключително тежко. Пострадала при катастрофата по време на планинското изкачване "Аладжа Манастир“, тя е с множество тежки травми – черепно-мозъчна, гръдна, увреден гръбнак и ампутиран крак, чието състояние продължава да се влошава. Предстоят нови операции.
Моля всички – нека запазим добрия тон.
Излишните коментари за вина не помагат на никого. Мястото на инцидента е изключително опасно. Никой не заслужава, дори при собствено невнимание, да пострада така тежко. Детето на Албена я чака вкъщи, събрало дрешки за дългоочаквана почивка в чужбина. Цяла година са спестявали, за да си позволят тези няколко дни заедно.
Един миг обаче преобърна всичко.
Молба:
Ако някой от Варна е намирал портмоне с лични документи на името на Албена Станчева, моля да се свърже с мен тук.
Без тях не могат да се оформят медицинските документи и не може да бъде издадена нова лична карта.
Благодаря от сърце на всички, които дариха кръв за нея днес.
Помогнахте повече, отколкото си представяте.
За съжаление, състоянието на Албена не позволява да бъде преместена за лечение в София. Никой лекар не се ангажира с прогноза, че ще преживее транспорта.
Бог да е с нея.
