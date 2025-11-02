ИЗПРАТИ НОВИНА
Албена, пострадала при ралито край Варна, вече е извън опасност за живота и се възстановява
Автор: Вилислава Ветренска 16:36
© Фейсбук
Албена Станчева, пострадала тежко при катастрофата по време на планинското изкачване "Аладжа Манастир", вече е извън животозастрашаващо състояние и отново има надежда. 

Благодарение на бързите действия и професионализма на лекарите във Варна, нейният живот беше спасен, пише във Фейсбук бащата на починалата 12-годишна Сияна - Николай Попов.

"Албена Станчева, която пострада тежко при катастрофата на планинското изкачване "Аладжа Манастир“, вече е много по-добре.

Животът ѝ е извън опасност. Въпреки че никога няма да бъде същият, Албена ще може отново да се грижи за своето малко момиченце.

Вследствие на катастрофата Албена загуби крака си и поради тази причина продължава лечението си в болницата във Варна.

Благодаря на лекарите, които буквално спасиха живота ѝ.

Когато се свърза с мен, едно от първите неща, които ми каза, беше:

"Ако знаех и някой ми беше казал колко е опасно на това място, никога нямаше да стоя там.“

Аз съм сигурен в това. Затова ви помолих да не съдите младото момиче.

Смятам, че има изключително сериозни пропуски в организацията на събитието и прокуратурата има още доста работа с организаторите.

За да може да води пълноценен живот, Албена ще има нужда от модерна протеза за загубения си крак. Както и от средтсва за рехабилитация и лечение", пише още Николай Попов.

Дарителска сметка:

Банка ДСК

Титуляр: Албена Стоянова Станчева

IBAN: BG59STSA93000032187314

BIC: STSABGSF

Валута: BGN


Още по темата: общо новини по темата: 12
07.10.2025 Бог да е с нея. Критично е състоянието на Албена, пострадала при ралито до Варна
06.10.2025 Състезател: Той нямаше никаква възможност дори да намали скоростта
06.10.2025 Обрат с кръвната проба за амфетамин на пилота, врязал се в публика на рали
06.10.2025 Бащата на Сияна разкри: Албена Станчева е тежко пострадалата млада жена от ралито до Варна
06.10.2025 Спортният директор на трагичното рали във Варна: Не знам как хората са се озовали на това място
05.10.2025 Ужасяващи кадри от момента на катастрофата във Варна
Още новини от Национални новини:
Нов вид измама в "Уатсап" и "Вайбър"
16:58 / 02.11.2025
Убиецът на Стела се е самоубил в колата си
16:29 / 02.11.2025
Бизнесмен: Нискоквалифицираните кадри ще бъдат заменени от хора, ...
14:18 / 02.11.2025
Експерт: Това е най-енергийно неефективният начин за проветряване...
13:51 / 02.11.2025
Англичанин: Проблемът в България е, че цените на храните са европ...
13:24 / 02.11.2025
Шофьор: Разделителните колчета на пътя създават проблеми, вместо ...
13:10 / 02.11.2025

