Ужасно начало на днешния 14 август

© Фейсбук Тежко пътнотранспортно произшествие е станало тази сутрин на пътя Пазарджик – Белово, съобщиха от пресцентъра на МВР. Инцидентът е в отсечката между селата Звъничево и Ковачево, уточни говорителят на ОД МВР Мирослав Стоянов.



Ударили са се два автомобила. В резултат на катастрофата е починал човек. На мястото са екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Ще бъде извършен оглед.



Подробности ще бъдат известни на по-късен етап. Докато трае огледът, пътят е затворен. Въведен е обходен маршрут през село Ковачево.