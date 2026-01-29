ИЗПРАТИ НОВИНА
Уличното кафе от 60 стотинки на 60 цента
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:21
©
"Правят ли ви впечатление някои наглед малки детайли? В магазините торбичката от десет стотинки стана десет цента. Филийка хляб в закувалня се дава срещу 50 цента. Автоматите за кафе по улиците. Едно кафе от 60 стотинки стана 60 цента. Това са само дребни уж нещица. Всички стоки поскъпват плавно.

А, ние си говорим само за избори.

А, и друго – в социалните мрежи се закахърили разни неподстригани, че фризьори им искали 9 евро, а не 15-16 лева както преди. Колко пъти на ден ходите за "главата“ и колко пъти на ден влизате в магазини, купувате кафе на улицата, влизате в заведения?!“.

Коментар на читател на "24Родопи"


Потребител 1
Сподели какво ново....
преди 10 мин.
0
 
 
Ако наистина искат левче за филийка хляб, чупят нагломера.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

