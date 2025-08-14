ЗАРЕЖДАНЕ...
|Трима загинали за деня, а часът е едва 9.30
Сигналът за пътнотранспортното произшествие е постъпил след полунощ. Към мястото незабавно се насочили екипи на полицията.
По първоначални данни катастрофата е причинена заради шофиране с несъобрзена скорост по пътя от Брегово към Ново село. 23-годишен мъж губи контрол над автомобила си при десен завой. Колата поднесла, преминала през пътното платно от ляво надясно и се блъснала последователно в две дървета на банкета вдясно от платното за движение.
От полицията съобщават, че на място е загинал 20-годишен пътник, който е седял на предната дясна седалка. Водачът – с множество травми, е починал по-късно във видинската болница. Двамата пътници от задната седалка – на 20 и 34 години, са настанени в реанимацията на видинската болница.
Оперативна група извършила оглед на местопроизшествието. Работата на разследващите продължава в рамките на образуваното по случая досъдебно производство.
Така, след фаталната катастрофа в Пазарджишко, загиналите за деня вече са трима. А часът е едва 9.30...
