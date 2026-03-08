Три са жертвите в катастрофата по пътя Ъглен – Дерманци в Луковитско. Това съобщиха от МВР заСред загиналите вероятно има и дете. От полицията съобщават, че е имало възпламеняване, което затруднява идентификацията на лицата.Припомняме, че сигналът за произшествието е постъпил около 14:40 ч. Инцидентът е станал вследствие на челен удар между два леки автомобила. Образувано е досъдебно производство.По-рано днес от Агенция "Пътна инфраструкутра" съобщиха, че временно e ограничено движението в участъка заради инцидента. Към този час обаче движението по път III-305 Ъглен - Дерманци е възстановено.